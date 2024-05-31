«الوثائق الخاصة للرئيس محمد نجيب».. كتاب جديد لـ عادل حمودة يصدر قريبًا

يصدر قريبا عن دار ريشة للنشر والتوزيع كتاب «ضحية يوليو.. الوثائق الخاصة للرئيس محمد نجيب».. للكاتب الصحفي الكبير عادل حمودة، والغلاف للفنان عبد الرحمن الصواف.



وصدرت الدار الكتاب بقولها «لم يكن طبيعيًّا ما حدث لمحمد نجيب. لم يقولوا له: شكرًا، انتهى دورك.. لم يتركوه في حاله مغلِقًا على نفسه باب المسكن الذي حددوا إقامته فيه، وعهدوا به إلى الصغار الذين لا يأتمنونهم على أي مهمة جادة وتركوهم يعبثون به، ويهينونه، ويتسلون بإيذائه، ويسخرون من شيخوخته، وعاش الرجل مذهولًا لا يهتم لماذا يحدث هذا له.



ويومًا بعد يوم، وعامًا بعد عام، بدأ يفقد اتزانه وصوابه وفهمه وبدأت تشغله كلابه، وتسابيح قططه، وطرد إلى البدروم مئات الوثائق التاريخية الثمينة التي كان فيما مضى يحرص عليها.

وفى تلك الأيام بالتحديد، عرفه عادل حمودة.. ذهب يستعين به في موضوع صحفي، ولكنه نسي الموضوع بعد أول مقابلة، وبدأ يتردد عليه، لكي يهوّن عليه متاعبه، وفتح الرجل البدروم الذي يحتفظ فيه بوثائقه، ورجاه أن يأخذ منها ما يشاء.

كان يشعر -على ما يبدو- أنه سيموت، وكان يريد ألا تموت أوراقه معه.

وهذه الوثائق هي التي يقدمها هذا الكتاب، وهي ثروة للمؤرخين كان يجب أن تجد من يجمعها ويحميها، وينشرها على الناس.

وقد نهض بهذا العبء -هذه المرة- عادل حمودة، وقام بمهمته بجدية وأمانة، ومن حسن حظنا أنها انتهت إليه».

يذكر أن «ضحية يوليو.. الوثائق الخاصة للرئيس محمد نجيب»..هو الكتاب رقم «12» ضمن مشروع الأعمال الكاملة للكاتب الصحفي الكبير عادل حمودة مع دار ريشة، ونوهت الدار إلى أن الكتاب سيصدر يوليو المقبل في معرض الإسكندرية الدولي للكتاب وبالتزامن مع ذكرى ثورة يوليو.