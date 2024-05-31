أنشيلوتي يكشف عن حارس ريال مدريد أمام بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا

كشف كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، عن هوية حارس المرمى الذي سيلعب أمام بوروسيا دورتموند الألماني غدًا في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف ملعب "ويمبلي" نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024 بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في العاشرة مساء غدًا السبت.

وسُئل كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد عن هوية الحارس الذي سيلعب غدًا أمام بوروسيا دورتموند، وردّ " تيبو كورتوا سيكون حارسنا في مباراة الغد".

وأضاف في تصريحات نقلتها "سكاي سبورتس" العالمية " لونين يعاني من نزلة برد وسيجلس على دكة البدلاء غدًا".

وواصل حديثه " أصيب لونين بالأنفلونزا ولم يسافر مع الفريق وسيسافر غدًا وسيجلس على مقاعد البدلاء بينما سيلعب كورتوا المباراة".

موعد مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا

يأتي موعد مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في العاشرة من مساء السبت بتوقيت القاهرة على ستاد ويمبلي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ودورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا

سيتم بث مباراة ريال مدريد وبروسيا دورتموند في نهائي دوري الأبطال على قناة beIN Sports HD 1



وتمتلك مجموعة قنوات beIN Sports القطرية حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا



ويطمح ريال مدريد للفوز من أجل حصد اللقب الخامس عشر في تاريخه، والحفاظ على موقعه في صدارة الأندية الأكثر تتويجا بالبطولة.



كما يأمل الفريق الملكي، في الفوز بلقب دوري الأبطال، من أجل حصد الثنائية هذا الموسم، بعد أن توج بالدوري الإسباني في الموسم الحالي.



ومن جانبه، يطمح بروسيا دورتموند، للفوز من أجل الظفر بالكأس الثانية في تاريخه على صعيد دوري الأبطال، بعد أن سبق له الفوز بها للمرة الأولى في نسخة 1996-1997 على حساب يوفنتوس الإيطالي.



ويعود بروسيا دورتموند، للظهور مجددا في نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 11 عاما، حيث واجه مواطنه بايرن ميونيخ، في نهائي موسم 2012-2013، والذي انتهى بفوز الفريق البافاري، بهدفين مقابل هدف.



وكان ريال مدريد، قد بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا، عقب فوز مثير على بايرن ميونيخ الألماني بنتيجة 4-3، بينما تأهل دورتموند إلى النهائي، على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة 2-0 في مجموع مواجهتي الذهاب والإياب.

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