ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024.. مراكز المنيا تواصل أعمال رصف وتبليط الشوارع

واصلت الوحدات المحلية لمراكز محافظة المنيا استكمال خطة الرصف بالشوارع والطرق، وتبليط الشوارع ببلاط الأنترلوك، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024، وضمن خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة الطرق، لتسهيل حركة المواطنين والحركة المرورية والحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري للشوارع والطرق

قال عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا جولاته الميدانية أنه تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة المتابعة الميدانية والمستمرة لكافة قطاعات العمل بالنظافة والتجميل لتوفير بيئة صحية للمواطنين والحفاظ على المظهر الجمالي لعروس الصعيد ةضمن الخطة الأستثمارية لمدينة المنيا للعام 2024 .

وأوضح المهندس حامد فخرى رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص جنوب المحافظة أن الوحدة المحلية بالمركز واصلت اعمال الرصف وتركيب بلاط الانتر لوك ببعض الشوارع بمدينة ابوقرقاص فى اطار الخطة الاستثمارية بالمركز للوقوف على معدلات الأداء ونسب تنفيذ مشروعات الرصف والتطوير التي تشهدها شوارع المدينة مشيرا إلي أنه وجه برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف أعمال التطوير والرصف المطلوبة في مواعيدها الزمنية المحددة لتيسير الحركة المرورية أمام السيارات والمارة، مشددا على المتابعة المستمرة لأعمال الرصف والالتزام بالجدول الزمني المحدد ومراعاة الجودة في التنفيذ.

وأكد تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينة ملوي جنوب المحافظة أنه استكمالًا لمجهودات الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى، بأستكمال خطة الرصف بشوارع المدينة، وذلك للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات محافظ المنيا برفع كفاءة الطرق والشوارع الترابية وذلك لعودة المظهر الجمالى والحضارى للمدينة قام يرافقه اسامه سيبويه نائب رئيس المركز والمدينة وعدد من الجهات المعنية، اعمال استكمال رصف شارع « سيف باشا ـ الجمهورية ـ الحسينى »، وذلك ضمن اعمال الخطة للعام المالى 2023 /2024

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