باحث سياسى: المعارضة الإسرائيلية حاليا غير قادرة على الإطاحة بنتنياهو

قال الباحث السياسي، أمير مخول، إن المعارضة الإسرائيلية تحاول بكل الطرق الممكنة إسقاط حكومة بنيامين نتنياهو، والدليل على ذلك المظاهرات التي تجوب شوارع إسرائيل.

وأضاف "مخول"، عبر مداخلة لبرنامج "ثم ماذا حدث"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن بنيامين نتنياهو يستغل كل أدوات حكومته من أجل البقاء في السلطة وزيادة شعبيته التي تضررت بشكل كبير في الآونة الأخيرة.

ونوه بأن المعارضة الإسرائيلية حاليا غير قادرة على الإطاحة بنتنياهو، مؤكدًا أن المرشحين أو البدائل لنتنياهو غير قوية بالدرجة التي تساهم في الإطاحة به من كرسي الحكومة.

وأشار إلى أن الحالة الإسرائيلية الحالية للمعارضة لديها نوع من القناعة من أجل اسقاط نتنياهو، مشيرًا أن الحل يكمن في إيجاد تكتل يميني قوي مضاد وليس اللعب على المراكز والمناصب.