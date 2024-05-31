الجمعة 31 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مراسل القاهرة الإخبارية يرصد أبرز ما طرحه جو بايدن في كلمته حول الشرق الأوسط

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

قال رامي جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من واشنطن، إن بايدن أو إدارته لديها رؤية واضحة لما يحدث الآن في غزة ورؤية واضحة وخارطة طريق لوقف إطلاق النار وإتمام صفقة تبادل المحتجزين والأسري خطة من ثلاثة مراحل لوقف إطلاق النار في غزة تستمر لمدة ستة أسابيع ربما سيكون هناك جدول زمني أكثر وضوحًا لكل مرحلة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف جبر، اليوم الجمعة، خلال مداخلة ببرنامج "ثم ماذا حدث"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المرحلة الأولى تبدأ بوقف كامل لكل العمليات العسكرية والعمليات القتالية يترتب عليها انسحاب إسرائيل من أجزاء من غزة بالإضافة إلى الإفراج عن جزء من المحتجزين في قطاع غزة سيبدأ بالنساء من غزة، مؤكدًا أن الانسحاب سيكون بانسحاب أجزاء محددة من غزة وفي المرحلة الثانية سيكون هناك سحاب كامل من غزة تمهيدًا للمرحلة الثالثة التي سيكون فيها إعادة الإعمار وإعادة الاستقرار إلى غزة أو التي يمكن أن نسميها مرحلة غزة ما بعد الحرب.

وأوضح أنه في المرحلة الأولى سيتم أيضًا الإفراج عن بعض الأسرى والسجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ثم نبدأ المرحلة الثانية أيضًا باستكمال الانسحاب الإسرائيلي من غزة واستكمال عملية الإفراج عن المحتجزين لدى حركة حماس في القطاع غزة ومزيد من خروج الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية بالإضافة إلى عودة الفلسطينيين إلى منازلهم وإلى الأماكن التي نزحوا منها.

وأشار إلى أن هناك مليون ونصف تقريبا نزحوا إلى رفح والآن يتحركون من رفح إلى المواصي وإلى أماكن أخرى هؤلاء من المفترض أنهم سيعودوا إلى بيوتهم أو ما تبقى منها لأن مناطقهم الآن أصبحت مدمرة بالكامل أو شبه مدمرة هم ربما يعودون فقط إلى مناطقهم لبداية عملية إعادة الإعمار التي ستبدأ في المرحلة الثالثة لهذه الخطة الأمريكية وهذا المقترح.

وأكد أنه في المرحلة الثالثة ستبدأ جهود إعادة الإعمار وستكون المرحلة الثالثة نقطة الانطلاق إلى إنهاء الصراع إذا طبعا ما توافرت الظروف المواتية لإنهاء هذا الصراع لأنه في النهاية هناك طرف إسرائيلي يريد استمرار الحرب ويريد استمرار العدوان لكن يبدو أن الولايات المتحدة الآن لديها ضمانات.


 

القاهرة الإخبارية المحتجزين صفقة تبادل بايدن خارطة طريق رفح

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