يشكل انتصارا لحماس.. أول رد إسرائيلي على خطاب بايدن

قال مسؤول إسرائيلي للقناة 12، اليوم الجمعة، ان الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يفهم الواقع لدينا، مشيرا الى ان خطاب بايدن ضعيف وما قاله يشكل انتصارا لحماس .

ورد مسؤول إسرائيلي كبير على تصريحات بايدن قائلا: "خطاب ضعيف.. انتصار لحماس. إنه لا يفهم الواقع هنا".

تصريحات بايدن حول الشرق الأوسط

وأدلى الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة بتصريحات حول الوضع في الشرق الأوسط، أوجز فيها الاقتراح الإسرائيلي الأخير لوقف إطلاق النار واتفاق إطلاق سراح المحتجزين، وحث إسرائيل وحماس على الموافقة عليه.

وكشف بايدن أن الاقتراح الإسرائيلي الذي نقلته قطر إلى حماس يتضمن ثلاث مراحل، الأولى منها “ستستمر لمدة ستة أسابيع، وستتضمن وقفًا كاملاً لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق المأهولة بالسكان”. غزة، إطلاق سراح عدد من الرهائن بينهم نساء وشيوخ وجرحى، مقابل إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين.

وستشهد المرحلة الثانية إطلاق سراح جميع الرهائن الأحياء المتبقين، بما في ذلك جنود القوات الإسرائيلية الذكور، مع الانسحاب من غزة.

وأضاف بايدن: "طالما وفت حماس بالتزاماتها، فإن وقف إطلاق النار المؤقت سيصبح، على حد تعبير الاقتراح الإسرائيلي، وقفاً للأعمال العدائية بشكل دائم".

وأضاف أنه إذا استغرقت المفاوضات بشأن المرحلة الثانية أكثر من ستة أسابيع، فإن وقف إطلاق النار سيستمر طالما استمرت المحادثات.

وقال الرئيس إن المرحلة الثالثة ستشمل "خطة كبرى لإعادة إعمار غزة"، بالإضافة إلى إعادة رفات الرهائن المتوفين إلى عائلاتهم.

وأكد بايدن بعد ذلك أن إسرائيل يجب أن تكون مرتاحة للاقتراح بسبب الدمار الذي عانت منه حماس في الحرب.

وقال بايدن: "يجب على شعب إسرائيل أن يعلم أن بإمكانه تقديم هذا العرض دون أي خطر إضافي على أمنه، لأنهم دمروا حماس خلال الأشهر الثمانية الماضية".

وقال الرئيس: "في هذه المرحلة، لم تعد حماس قادرة على تنفيذ عملية 7 أكتوبر أخرى"، "لا يمكن أن تخسر هذه اللحظة، حربا لا نهاية لها في السعي وراء فكرة غير محددة للنصر الكامل، واستنزاف الموارد الاقتصادية والعسكرية والبشرية والبشرية وتعزيز عزلة إسرائيل في العالم. وهذا لن يعيد الرهائن إلى الوطن، ولن يعيد الرهائن إلى الوطن، ولن يعيد الرهائن إلى الوطن، ولن يعيد الرهائن إلى الوطن هزيمة دائمة لحماس، لن تجلب لإسرائيل الأمن الدائم".

وأضاف: "باعتباري شخصًا كان لديه التزام مدى الحياة تجاه إسرائيل، وباعتباري الرئيس الأمريكي الوحيد الذي ذهب إلى إسرائيل في وقت الحرب، وباعتباري شخصًا أرسل للتو القوات الأمريكية للدفاع بشكل مباشر عن إسرائيل عندما تعرضت لهجوم من قبل إيران، فإنني أطلب منك ذلك". للرجوع خطوة إلى الوراء، والتفكير فيما سيحدث إذا ضاعت هذه اللحظة". "لا يمكننا أن نخسر هذه اللحظة."