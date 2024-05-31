خالد يوسف: "حين ميسرة" أنجح أفلامي ولم أخيب أبدًا ظن الجمهور

قال المخرج خالد يوسف، إن أكثر أفلامه نجاحًا كان فيلم "حين ميسرة" ثم يأتي من بعده فيلم "هي فوضى" ثم فيلم "دكان شحاته".

وأضاف المخرج خالد يوسف خلال لقاءه ببرنامج "بالخط العريض" الذي تقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب، عبر قناة الحياة: "لا يوجد أي فيلم خيب تقديري أو خيب ظن جمهوري، أفلامي كلها بنسبة أكثر من 95% نجحت نجاحا كبيرًا، وقليلة هي أفلامي التي جاءت بإيرادات قليلة، لكن نسبة النجاح متفاوتة".

وأوضح أن فيلم كارما لم يعرض حتى اللحظة، لكن فيلم "كف القمر" أخذ حقه كاملًا حتى تم عرضه على القنوات الفضائية.

يذكر أن خالد يوسف قدم آخر أفلامه الإسكندرانى الذى تم عرضه فى موسم اجازة منتصف العام الدراسى الماضى 2024، والفيلم من تأليف أسامة أنور عكاشة ومن بطولة أحمد العوضى، زينة، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، عصام السقا، محمود حافظ،، رحاب الجمل، محمد رضوان، تسنيم مطر وعدد آخر من الفنانين.