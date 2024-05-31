إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق الإسماعيلية ـ السويس الصحراوي

شهد طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي انقلاب سيارة مما أدى لإصابة ٦ أشخاص بإصابات متنوعة.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا يفيد بورود بلاغ لمرفق الإسعاف يفيد بانقلاب سيارة 4273 ا ص ع بطريق الإسماعيلية السويس أمام مستودع الأنابيب.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لمكان الحادث لنقل المصابين للمستشفى.

أسماء المصابين وحالتهم الصحية

أسفر عن اصابة 6 أشخاص وهم مايكل مجدي عبد المسيح، 24 سنة، بحي السلام، سحجات وكدمات بالجسم، عبد الله محمد محمود، 20، ابو عطوة كدمات وسجات بالجسم، يوسف ابراهيم علي، 21، ابو عطوة، اشتباه كسر بالعمود الفقري، حسين تامر عبدالوهاب، 19 سنة، ابوعطوة جروح قطعية بالذراع الايسر عماد موريس حنا، 21 سنة، حي السلام، اشتباه كسر بالعمود الفقري، حسن السيد حسن، 20 سنة، ابو عطوة، كدمات وسحاجات.

تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف الي مكان وقوع الحادث ونقلهم إلى مجمع الإسماعيلية الطبي.