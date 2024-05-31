الجمعة 31 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بايدن: الفلسطينيون يعانون من الجحيم المطلق و"خريطة طريق" جديدة لإنهاء الحرب

بايدن
بايدن

 قال الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الجمعة، إن إسرائيل عرضت خارطة طريق جديدة نحو سلام دائم في غزة، وحث حماس على قبول الاتفاق المفاجئ لأن "الوقت قد حان لإنهاء هذه الحرب".

انسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق 

 

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خطة بايدن لإنهاء حرب غزة.. المراحل والشروط

وفي أول خطاب رئيسي له يحدد حلاً للصراع المستمر منذ ثمانية أشهر، قال بايدن إن الاقتراح بدأ بمرحلة مدتها ستة أسابيع ستشهد انسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق المأهولة بالسكان في غزة.

وقال بايدن في خطاب متلفز من البيت الأبيض: "حان وقت انتهاء هذه الحرب، وليبدأ اليوم التالي"، مضيفا "لا يمكننا أن نضيع هذه اللحظة" لاغتنام فرصة السلام.

وأضاف أن "إسرائيل عرضت اقتراحا جديدا شاملا، إنه خارطة طريق لوقف دائم لإطلاق النار وإطلاق سراح جميع المحتجزين".

ومارس الديمقراطي البالغ من العمر 81 عاما ضغوطا خاصة على حركة حماس الفلسطينية التي أدى هجومها على إسرائيل الحليف الرئيسي للولايات المتحدة في 7 أكتوبر من العام الماضي إلى إثارة الصراع الطاحن في غزة.

وقال بايدن، الذي يدعم إسرائيل بالمساعدات العسكرية منذ بدء الصراع: "على حماس أن تقبل بالاتفاق".

وقال بايدن إن المرحلة الأولى التي تستمر ستة أسابيع ستتضمن "وقفا تاما وكاملا لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق المأهولة بالسكان في غزة والإفراج عن عدد من الرهائن بينهم نساء وشيوخ وجرحى مقابل إطلاق سراح المئات من الرهائن". من الأسرى الفلسطينيين."

وقال بايدن إن إسرائيل والفلسطينيين سيتفاوضون بعد ذلك خلال تلك الأسابيع الستة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، لكن الهدنة ستستمر إذا ظلت المحادثات جارية.

وأضاف بايدن: "طالما وفت حماس بالتزاماتها، فإن وقف إطلاق النار المؤقت سيصبح، على حد تعبير الاقتراح الإسرائيلي، وقفاً للأعمال العدائية بشكل دائم".

ويأتي إعلان بايدن عن الاقتراح بعد تعثر المحاولات المتكررة لإنهاء الحرب.

وتصر حماس على أن أي وقف لإطلاق النار يجب أن يكون دائما.

وقالت الحركة في وقت سابق الجمعة إنها أبلغت الوسطاء بأنها لن توافق على اتفاق هدنة "شاملة" بما في ذلك تبادل الأسرى إلا إذا أوقفت إسرائيل "عدوانها".

وأكد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطر، أن المطالب الأساسية للحركة - بما في ذلك وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الإسرائيلي الكامل - "غير قابلة للتفاوض".

لكن إسرائيل تقول إنها لن توافق إلا على هدنة مؤقتة مدتها نحو ستة أسابيع وإنها متمسكة بهدفها المتمثل في تدمير الجماعة الإسلامية الفلسطينية.

ولم يتطرق بايدن بشكل كبير إلى الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح بجنوب غزة، التي قال الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة إن قواته توغلت في منطقتها الوسطى رغم الاعتراضات الدولية.

لكنه أقر بأن الفلسطينيين يعانون من "الجحيم المطلق".

ويتعرض الرئيس الأمريكي لضغوط متزايدة بشأن دعمه لإسرائيل منذ أن أدت الغارة القاتلة على رفح إلى إشعال النار في مخيم مكتظ يوم الأحد. وقال مسؤولون في غزة إن 45 شخصا قتلوا وأصيب نحو 250 آخرين.

لكن البيت الأبيض قال هذا الأسبوع إنه على الرغم من أن الضربة الإسرائيلية كانت "مدمرة"، إلا أنها لم تنتهك الخطوط الحمراء التي وضعها بايدن بحجب شحنات الأسلحة إلى الحليف الرئيسي للولايات المتحدة.

بايدن خريطة طريق الجحيم المطل انسحاب إسرائيل الاتفاق

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