الجمعة 31 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فريق جمال حمدان يفوز على رمسيس الثاني في مادة الجغرافيا بـ"مصر تستطيع"

ببرنامج مصر تستطيع
ببرنامج "مصر تستطيع"

فاز فريق المفكر "جمال حمدان"، ويمثله مريم عادل وهاجر عنتر، على فريق "رمسيس الثاني" ويمثله رنا سامح وياسمين أحمد، في مسابقة مراجعة ليلة الامتحان لطلاب الثانوية العامة، ببرنامج "مصر تستطيع"، عبر قناة "DMC"، في مادة الجغرافيا.

وقال الإعلامي أحمد فايق، إن مراجعات ليلة الامتحان، تتم بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤكدا أن من يضع الأسئلة في هذه المراجعات مستشاري المواد بالوزارة بالتنسيق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كخدمة لطلاب الثانوية العامة، وأهالي الطلاب، خاصة أنها معلومات عامة.

وأضاف: "الحلقات الماضية، كان في أصحابي وناس من جيلي بيجاوبي معانا، وخاصة إن طبيعة المناهج والمحتوى بيختلف من جيل إلى آخر"، مشددا على أن كل ابن من أبنائنا هم المشروع القومي لأهلهم، فالأهالي يستثمرون في أبنائهم والأبناء يجتهدون ليصبحوا في مكانة كبيرة.

ويواصل الإعلامي أحمد فايق، سلسلة حلقات المراجعة النهائية في كل المواد استعدادً لامتحانات الثانوية العامة، وعقد مسابقة بين الطلاب، اليوم الجمعة، في مادة الجغرافيا.

مصر تستطيع DMC أحمد فايق مادة الجغرافيا

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