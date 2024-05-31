الجمعة 31 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تبرع بـ 600 كتاب.. أشرف العشماوي يُطلق مبادرة لمواجهة تراجع الإقبال على القراءة

أشرف العشماوي
أشرف العشماوي

تبرع الروائي أشرف العشماوي بـ 600 كتابًا من مكتبته الخاصة وذلك في محاولة لمواجهة تراجع القراءة بسبب ارتفاع أسعار الكتب.

وكتب “العشماوي” عبر حسابه على منصة “إكس”: "تبرعت لمكتبات عامة ومؤسسات خيرية بنحو ستمائة كتاب من مكتبتي الخاصة؛ في محاولة لمواجهة تراجع القراءة بسبب ارتفاع أسعار الكتب".

وأكد “العشماوي” في تصريحات خاصة لـ"الدستور": “هي مبادرة شخصية دون ضغط أو فرض التزام على احد.. وغلاء الأسعار هو ما دفعني للتنازل عن اقتناء الكتب”.

من هو أشرف العشماوي؟

أشرف العشماوي هو قاض مصري، من مواليد عام 1966، درس القانون بكلية الحقوق جامعة القاهرة، وعقب تخرجه عمل لفترة بسيطة محاميا تحت التمرين، ثم انتقل للعمل بجريدة الأهرام بقسم الميكروفيلم، بعدها التحق بالنيابة العامة حيث عمل محققًا جنائيا لسنوات طويلة، شارك خلالها فى تحقيق معظم قضايا الرأى العام فى مصر بحقبة التسعينيات وحتى منتصف الألفية الجديدة.

وصدر له روايات منها رواية "سيدة الزمالك" و"تويا" التى رشحت ضمن القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية البوكر عام 2012، كما حصل العشماوى على جائزة أفضل رواية بمعرض القاهرة الدولى للكتاب عام 2014 عن روايته "البارمان" وجائزة أفضل رواية تاريخية من ملتقى البحرين عام 2019 عن روايته "كلاب الراعى"، وكلها صدرت عن الدار المصرية اللبنانية.

أشرف العشماوي الكتب المستشار أشرف العشماوي منصة إكس القراءة

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