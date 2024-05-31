أسعار الأضاحي في مصر 2024.. الخرفان تبدأ من 230 جنيهًا للكيلو

أسعار الأضاحي 2024، من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة 2024



وصل سعر كيلو اللحم البقري البرازيلي قيمة 280 إلى 350 جنيه.

بلغ سعر كيلو اللحم المكعبات البرازيلي الأحمر 350 جنيه.

بلغ سعر كيلو اللحم الهندي المفروم مبلغ 250 جنيه.

سعر كيلو اللحم الكندوز 230 جنيه.

وصل سعر السجق المستورد 180 جنيه.

أسعار اللحوم اليوم



-سجلت أسعار اللحوم البلدي بين 320 و350 جنيهًا بانخفاضات تصل لـ30 جنيهًا للكيلو.

- أسعار اللحوم الكندوز اليوم 390 جنيهًا للكيلو.

- أسعار كيلو كباب الحلة اليوم تسجل 350 جنيهًا للكيلو.

- أسعار اللحوم الجملي تتراوح بين 300- 350 جنيهًا للكيلو.

أسعار العجول البقر والجاموس



- سعر كيلو البقر الكبير القائم بـ 175 جنيها.

- سعر الجاموس الصغير القائم بـ 175 جنيها للكيلو.

- سعر الجاموس الكبير القائم بـ 165 جنيها للكيلو.

- سعر البقري الصغير القائم بـ 185 جنيها للكيلو.

أسعار لحوم الأضاحي 2024



بلغ سعر اللحم البقري كبير السن نحو 120 جنيها، ويتراوح سعر اللحم البقري صغير السن ما بين 140 لـ 150 جنيه.

وسجلت أسعار اللحوم البتلو نحو 250 جنيها، وكيلو لحوم الماشية الذكور القائم نحو 170 جنيه، وسعر الضأن نحو 175 جنيه.

أسعار الخرفان 2024



- سعر كيلو الخروف البلدي بين 160 و220 جنيها.

- سعر الخروف يتراوح ما بين 6000 لـ 10 آلاف جنيه.

- سعر كيلو الخروف البرقي قائم بين 190 و225 جنيها.

أسعار الماشية البقري



- سجلت أسعار البقر اليوم الكبير في السن ضمن أسعار الأضاحي قبل عيد الأضحى 2024 ما يقرب من 120 جنيه سعر كيلو اللحم البقري القائم.

- وتتراوح أسعار البقر اليوم الصغير بقائمة أسعار الأضاحي قبل عيد الأضحى 2024، ما يقرب من 140 حتى 150 جنيه.

- فيما سجل أسعار اللحم البتلو نحو 250 جنيهًا للكيلو، ويعد من أغلى أنواع اللحوم من حيث السعر.

- سجل سعر العجول البقري قائم قبل عيد الأضحى 2024 نحو 170 جنيهًا للكيلو.

- سعر العجول الجاموسي قائم نحو 160 جنيهًا للكيلو.

سعر صكوك الأضاحي 2024



أعلنت وزارة الأوقاف، عن أسعار صكوك الأضاحي 2024، وتأتي الأسعار على النحو التالي:

- سعر صك الأضحية 2024 البلدي، يبلغ 8500 جنيه.