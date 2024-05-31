سارة سمير: نهدف إنشاء اتحاد منفرد لكرة القدم للساق الواحدة

قالت سارة سمير، نائب رئيس لجنة كرة القدم للساق الواحدة، إن تأهل المنتخب المصري للساق الواحدة لكأس العالم 2026 والصعود بالمركز الـ 7 إنجاز كبير.

اتحاد كرة القدم للساق الواحدة

وأكدت سارة سمير، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مانشيت” مع الإعلامي جابر القرموطي، المذاع عبر فضائية “سي بي سي”: "اللاعبين أعطونا طاقة للوقوف وراء ظهرهم، وأن كل واحد منهم مواطن مصري صحيح ليس لديه مشكلة في الحياة أن يثبت نفسه، إن شاء الله هنقف في ظهرهم حتى يصلوا لأعلى المستويات".

وأضافت في حديثها، أنه فيما يتعلق بإنشاء الاتحاد فسوف يتم عمل الإجراءات الخاصة بهذا الأمر يوم الأحد المقبل، وذلك حتى يكون هناك اتحاد منفرد بذاته ووضع أرضيه مستقيمة لهذه الرياضة.

الجلوس مع الخطيب

وتابعت: "النادي الأهلي ليس به فريق للساق الواحدة، وخاطبنا أشخاص كثيرة في النادي الأهلي ولكن لم يكن لدينا فرصة الجلوس مع الكابتن محمود الخطيب ونتمنى الجلوس معه للحديث عن ذلك".