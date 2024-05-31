أرض العجائب الشتوية.. تكساس تشهد تساقط للثلوج بحجم أقراص DVD

شهدت أجزاء من ولاية تكساس انخفاضًا كبيرًا في درجة الحرارة بمقدار 50 درجة فهرنهايت، بفضل تساقط حبات البرد الضخمة، بعضها بحجم "DVD"، جعلت العاصفة غرب تكساس يبدو لفترة وجيزة وكأنه أرض العجائب الشتوية.

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، أفاد سكان البلدة أن درجات الحرارة في ماراثون، وهي بلدة تقع في المنطقة الجنوبية الغربية من الولاية، ارتفعت من 105 فهرنهايت (40.5 درجة مئوية) إلى منتصف الخمسينيات خلال ساعة واحدة فقط.

الأمر مثل مكيف الهواء



وقال بريان كوران، عالم الأرصاد الجوية في هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في ميدلاند بولاية تكساس، لشبكة ABC News: “كان الأمر مثل مكيف الهواء”.

تم تسجيل آخر انخفاض كبير في درجة الحرارة في الولاية في فبراير 2022 في أوستن، عندما انخفضت درجة الحرارة من 88 فهرنهايت (31 درجة مئوية) إلى 32 درجة مئوية خلال 24 ساعة، وهو أكبر انخفاض سريع في تاريخ الولاية.

انخفضت درجة الحرارة بسرعة حيث قصفت العواصف الثلجية أجزاء من غرب تكساس بقطع من الجليد يصل حجمها إلى 5 بوصات.

وفي ماراثون، اضطرت أطقم الطرق إلى إخراج كاسحات الثلوج لإزالة حوالي قدمين من حبات البرد التي تراكمت على الشارع الرئيسي في المدينة.

وقالت صحيفة واشنطن بوست في لوبوك بولاية تكساس إنه واجه حبات برد "أكبر من ثمرة الجريب فروت".

على وسائل التواصل الاجتماعي، أبلغ سكان تكساس عن سقوط حبات برد على سطح متجر وول مارت المحلي في شمال تكساس. ونشر آخر مقطعًا لتساقط حبات برد بحجم لعبة البيسبول على الطريق، مما أدى إلى تشقق الزجاج الأمامي لبعض السيارات. كما تم الإبلاغ عن حبات برد مماثلة بحجم لعبة البيسبول الأسبوع الماضي في ولاية تكساس مع بدء العواصف في اجتياح الولاية.

وصلت عواصف البَرَد الدراماتيكية إلى الولاية حيث تعرض الجزء الأوسط من البلاد لعواصف شديدة خلفت ما لا يقل عن 21 قتيلاً في عدة ولايات في المنطقة.

وصلت العواصف خلال عطلة نهاية الأسبوع في يوم الذكرى واستمرت في وقت لاحق من الأسبوع. وانقطع التيار الكهربائي عن مئات الآلاف من الأشخاص في ولاية تكساس، من بين ولايات أخرى وفي وقت ما، انقطعت الكهرباء عن 800 ألف عميل في الولاية بسبب العواصف.