الجمعة 31 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

40 % تخفيضات.. المصرية للحوم والدواجن تزف بشرى سارة للمواطنين قبل عيد الأضحى

العميد محمود السعدني
العميد محمود السعدني

قال العميد محمود السعدني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للحوم والدواجن، إن هناك 10 آلاف رأس ماشية قادمة من السودان بمحجر توشكى، بالإضافة إلى 5 آلاف رأس قادمة أيضا خلال الأيام المقبلة من جيبوتي، ولدينا 7 آلاف رأس في محجر على الحدود مع السودان، و5 آلاف رأس في محجر سفاجا.

وأضاف العميد محمود السعدني، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، اللحوم متوافرة بشكل كبير جدا وآمنة تماما، وهناك لجان تفحص الأبقار حية واللحوم بعد الذبح في بلاد المنشأ تكشف على الأبقار، وهي بجودة عالية.

تابع العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للحوم والدواجن، يتم ضح ما يقرب من 45 إلى 50 طنا من اللحوم وتصل إلى 140 طنا خلال الفترة القادمة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى، موضحا أن اللحوم السوداني والجيبوتي بسعر 285 جنيها، وسعر كيلو اللحوم البلدي بـ 335 جنيها والضأن بـ 360 جنيها وهناك دواجن بـ 100 جنيه.

خط أحمر

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