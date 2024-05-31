الجمعة 31 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فلسطينية: نقص الغذاء تسبب بضعف أجساد الأطفال.. والغارات توحشت (فيديو)

غزة
غزة

تحت عنوان "الخياطون في غزة يضيقون الملابس لتناسب أجسام الفلسطينيين الجوعى"، عرضت فضائية إكسترا نيوز، تقريرًا تليفزيونيًا، لاستمرار معاناة الشعب الفلسطيني، داخل قطاع غزة، مسلطين الضوء على مهنة الخياطة في القطاع.

وخلال التقرير، قال خياطون فلسطينيون: "إنهم يحصلون بشكل يومي على كميات كبيرة من الملابس لتضييقها بسبب نحافة الأجسام وعدم القدرة على الوصول إلى الإمدادات الغذائية ما يتسبب في فقدان الوزن".

وأوضحت إحدى الأمهات بقطاع غزة، أن نقص الغذاء تسبب في ضعف أجساد الأطفال، بالإضافة إلى حرارة الشمس والرمال الساخنة التي تضعف من قوة الأجسام سواء للكبير أو الصغير.

ونوهت إلى أن الأطفال لم يسلموا من حرب التجويع التي يمارسها الاحتلال بمنتهى الوحشية على المدنيين العزل في غزة، إذ يأكل الضعف أجساد الصغار ساعة تلو الأخرى، فضلًا عن الخوف من غارات الاحتلال التي توحشت في الفترة الأخيرة.

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