الجمعة 31 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة أمام بوركينا فاسو

منتخب مصر
منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة أمام بوركينا فاسو، بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم (2026) والقنوات الناقلة لها، أصبح هو كل ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة، على كافة محركات البحث جوجل مؤخرا.

موعد مباراة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو بتصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال (2026)

يستضيف المنتخب الوطني الأول نظيره منتخب بوركينا فاسو، مساء يوم 6 يونيو المقبل، على ستاد الرعب (القاهرة الدولي)، في إطار منافسات الجولة الثالثة بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم (2026)، المقرر إقامته في كلا من (أمريكا والمكسيك وكندا).

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو بتصفيات مونديال (2026)

تنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت، سواء 1 أو 2 مباراة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو، في الجولة الثالثة بتصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال (2026)، مساء الخميس المقبل، على الهواء مباشرة.

وعقب انتهاء الفراعنة من مواجهة منتخب الخيول (بوركينا فاسو)، يطير خارج الديار، لمواجهة منتخب غينيا بيساو، في العاشر من الشهر ذاته، في الجولة الرابعة بتصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال (2026).

بحضور الوزير.. منتخب مصر يخوض ثانى تدريباته استعدادًا لمواجهة بوركينا فاسو ٦ يونيو

وتجدر الإشارة إلى أن معسكر منتخب مصر لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، في الجولتين الثالثة والرابعة بتصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال (2026)، والمقرر لهما يومي 6 و10 يونيو المقبل، قد بدأ الثلاثاء الماضي، وذلك بتواجد 25 لاعبا، يأتي محمد صلاح قائد الفراعنة والمحترف بنادي ليفربول الإنجليزي على رأس هؤلاء اللاعبين.

موقف منتخب مصر بتصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال (2026)

يتربع منتخب مصر على قمة المجموعة الأولى بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم (2026)، برصيد 6 نقاط، فيما يتواجد منتخب بوركينا فاسو، في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على غينيا بيساو، الذي يتواجد في المركز الثالث، بنفس الرصيد.

فيما يأتي منتخب سيراليون في المركز الرابع، برصيد نقطة واحدة، بفارق الأهداف عن إثيوبيا، صاحبة المركز الخامس، فيما يتذيل منتخب جيبوتي، ترتيب المجموعة، دون رصيد من النقاط.

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