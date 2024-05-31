أحمد فايق بـ"مصر تستطيع": الطلاب هم المشروع القومي لأهاليهم

قال الإعلامي أحمد فايق، إن مراجعات ليلة الامتحان، تتم بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤكدا أن من يضع الأسئلة في هذه المراجعات مستشاري المواد بالوزارة بالتنسيق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كخدمة لطلاب الثانوية العامة، وأهالي الطلاب، خاصة أنها معلومات عامة.

وأضاف خلال تقديمه برنامج "مصر تستطيع"، عبر قناة "DMC": "الحلقات الماضية، كان في أصحابي وناس من جيلي بيجاوبي معانا، وخاصة أن طبيعة المناهج والمحتوى بيختلف من جيل إلى آخر"، مشددا على أن كل ابن من أبنائنا هم المشروع القومي لأهلهم، فالأهالي يستثمرون في أبنائهم والأبناء يجتهدون ليصبحوا في مكانة كبيرة.

ويواصل الإعلامي أحمد فايق، سلسلة حلقات المراجعة النهائية في كل المواد استعدادً لامتحانات الثانوية العامة، وعقد مسابقة بين الطلاب، اليوم الجمعة، في مادة الجغرافيا.