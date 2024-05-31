خطة بايدن لإنهاء حرب غزة.. المراحل والشروط

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن حماس اليوم الجمعة إلى الموافقة على عرض جديد من إسرائيل لإطلاق سراح الرهائن مقابل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، قائلًا إن هذه هي الطريقة المثلى للبدء في إنهاء هذا الصراع المميت.

وأضاف بايدن "بوقف إطلاق النار، سيمكن توزيع تلك المساعدات بأمان وفعالية على جميع المحتاجين إليها".

وتابع "بصفتي شخصًا كان له التزام طويل تجاه إسرائيل، وبصفتي الرئيس الأمريكي الوحيد الذي زار إسرائيل في وقت حرب، وبصفتي شخصًا أرسل القوات الأمريكية للدفاع المباشر عن إسرائيل حينما هاجمتها إيران، أطلب منكم التروي والتفكير فيما سيحدث إذا ضاعت هذه اللحظة... لا يمكننا تضييع هذه اللحظة".

المقترح الجديد يتكون من 3 مراحل

المرحلة الأولى من المقترح الجديد تتضمن وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع وإطلاق سراح رهائن وعودة سكان شمال القطاع إلى مناطقهم

في المرحلة الثانية من المقترح سيتم فيها تبادل كافة الأحياء من المحتجزين بمن في ذلك الجنود الإسرائيليون

في المرحلة الثانية من المقترح سيتم فيها تبادل كافة الأحياء من المحتجزين بمن في ذلك الجنود الإسرائيليون المرحلة الثالثة من مقترح وقف إطلاق النار تشمل إعادة إعمار قطاع غزة

أحث القيادة الإسرائيلية الوقوف وراء المقترح الجديد بشأن وقف إطلاق النار

سعي إسرائيل إلى ما يعرف بالانتصار الشامل لن يعيد الرهائن إلى منازلهم

اتفاق وقف إطلاق النار سيخلق مستقبلًا مختلفًا للشعب الفلسطيني قائمًا على تحديد المصير والاستقرار

الولايات المتحدة ستضمن دائمًا قدرة إسرائيل للدفاع عن نفسها

الآن يجب أن يطالب الجميع حماس للعودة إلى طاولة التفاوض لوقف إطلاق النار

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حان الوقت لإنهاء الحرب في غزة وإعادة الرهائن إلى منازلهم

مصر وقطر تعملان على ضمان عدم استئناف حماس أي عمليات عسكرية ضد إسرائيل.

وقال مسئول أمريكي إن مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان سيجتمع اليوم الجمعة مع دبلوماسيين من 17 دولة يحتجز مواطنوها رهائن لدى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة.

لكن المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي قال يوم الثلاثاء إن أحدث عمليات برية إسرائيلية في رفح لن تدفع الولايات المتحدة إلى سحب المزيد من المساعدات العسكرية من إسرائيل.

وتقدر وزارة الصحة في غزة أن 36 ألف شخص قتلوا في غزة منذ أن أطلقت إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة ردًا على هجوم حماس في السابع من أكتوبر على بلدات في جنوب إسرائيل والذي أسفر عن مقتل 1200 شخص.