تشكيل مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس خادم الحرمين

أعلن البرتغالي خورخي خيسوس المدير الفني لفريق الهلال ومواطنه لويس كاسترو المدير الفني لفريق النصر، تشكيل كل فريق في المباراة التي ستجمع الفريقين اليوم في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويلتقي النصر مع الهلال على ملعب "الملك عبد الله الرياضية" في جدة في نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكان الهلال قد تأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين عقب الفوز على اتحاد جدة بهدفين مقابل هدف بينما فاز النصر على الخليج بنتيجة 3-1.

ويأمل النصر في تحقيق الفوز على الهلال وتعويض خسارة الدوري السعودي ومصالحة جماهيره.

وكان الهلال قد حقق اللقب في النسخة الماضية عقب الفوز على الوحدة بركلات الترجيح.

وجاء تشكيل الهلال على النحو الآتي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد - لودي - علي البليهي - كوليبالي.

خط الوسط: روبن نيفيز -سلمان الفرج - سالم الدوسري.

خط الهجوم: مالكوم - ميشيل ديلجادو - ميتروفيتش.

أما تشكيل النصر لمواجهة الهلال فقد ضم كلًا من:

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا.

خط الدفاع: سلطان الغنام – عبد الإله العمري - علي لاجامي - أليكس تيليس.

خط الوسط: أيمن يحيى - عبد الله الخيبري - مارسيلو بروزوفيتش.

خط الهجوم: أوتافيو مونتيرو - كريستيانو رونالدو – ساديو ماني.

ويأمل الهلال في تحقيق اللقب للمرة الثانية تواليًا والحادية عشرة في تاريخه، من أجل الاقتراب من الأهلي صاحب الرقم القياسي في التتويج بالبطولة برصيد 13 مرة، فيما حمل النصر لقب البطولة 6 مرات، وهي بطولة غائبة عنه منذ 34 عامًا، تحديدًا منذ 1990.

وبالحديث عن غيابات الهلال، فيدخل المباراة فقط منقوصًا من خدمات البرازيلي نيمار دا سيلفا الذي يغيب منذ مطلع الموسم للإصابة، فيما يغيب مواطنه أندرسون تاليسكا عن النصر لذات السبب، وفيما عدا ذلك، يدخل الفريقان المباراة بصفوف مكتملة آملًا في تحقيق اللقب.

وتأتي المباراة بعد يومين فقط من إعلان الهلال تمديد عقد مدربه البرتغالي خورخي جيسوس حتى نهاية الموسم المقبل.

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