الجمعة 31 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

10 معلومات عن مشروع مصر القومي لاستخلاص الذهب في أسوان

الذهب
الذهب

في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة واستغلال الثروات الطبيعية، أعلنت الحكومة عن إطلاق مشروع قومي لاستخلاص الذهب في محافظة أسوان. 

تعزيز البنية التحتية الصناعية

يأتي هذا المشروع كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية الصناعية ودفع عجلة الاقتصاد الوطني من خلال استغلال الموارد الطبيعية بشكل فعال يعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد المحليين.

ويعد هذا المشروع خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المتوازنة في المناطق النائية، حيث يسعى إلى توفير فرص عمل جديدة وتعزيز التكامل بين الشركات العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية. 

«الدستور» يستعرض في السطور التالية، أبرز 10 معلومات عن المشروع القومي لاستخلاص الذهب في أسوان..

1. قيمة المشروع: يقدر حجم الاستثمارات في هذا المشروع بحوالي 350 مليون جنيه، تشمل تنفيذ الأعمال المدنية، ومشاريع الكهرباء، وتطوير الطرق، بالإضافة إلى إنشاء عدد من الوحدات الإنتاجية، والطواحين، وأحواض الاستخلاص، والميزان.

2. الجهات المشاركة: يشمل المشروع شراكة بين شركة شلاتين للثروة المعدنية، التابعة لوزارة البترول وهى الجهة المالكة للمشروع، وتنفذه شركة غاز مصر، تحت رعاية وزارة البترول والثروة المعدنية.

3. موقع المشروع: يقع المشروع في منطقة دهميت بمحافظة أسوان، وهي منطقة غنية بالثروات المعدنية وخاصة الذهب.

4. المدة الزمنية: مدة العقد هي عام واحد، حيث من المقرر أن يبدأ التشغيل التجريبي في مايو 2025.

5. الأهداف الاستراتيجية: يهدف المشروع إلى إنشاء بنية تحتية صناعية متقدمة تدعم الاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل جديدة، مع تركيز خاص على استغلال الثروات المعدنية بشكل يعود بالنفع على المجتمع المحلي.

6. البنية التحتية: يشمل المشروع إنشاء وحدات إنتاجية، وطواحين، وأحواض استخلاص، بالإضافة إلى تنفيذ الأعمال المدنية ومشاريع الكهرباء وتطوير الطرق.

7. التعاون بين الشركات: يعكس المشروع التزام الحكومة بتشجيع التعاون بين الشركات العامة والخاصة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

8. فرص العمل: من المتوقع أن يساهم المشروع في توفير عدد كبير من فرص العمل، مما يدعم الاقتصاد المحلي ويعزز التنمية في المنطقة.

9. التوسع المستقبلي: يستهدف المجمع الصناعي أن يضم أكثر من 800 شركة بعد اكتمال المرحلتين الأولى والثانية، مما يعكس الطموح الكبير للمشروع.

10. التأثير الاقتصادي: يساهم المشروع في تعزيز البنية التحتية الصناعية في أسوان، ويدعم الاقتصاد الوطني من خلال فتح فرص جديدة للعمل وتحفيز النمو في قطاعات متعددة.

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يأتي هذا المشروع تحت رعاية المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والذي يستهدف إنشاء بنية تحتية صناعية متقدمة تساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة، مع التركيز على استغلال الثروات المعدنية في المنطقة بشكل يعود بالنفع على المجتمع المحلي والاقتصاد القومي.

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