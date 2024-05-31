أمجد الوكيل: جميع الوحدات بالضبعة دخلت مرحلة الإنشاءات الكبرى

قال الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، إن مشروع محطة الضبعة يمر حاليا بمرحلة الإنشاءات الكبرى، لافتا إلى أن هذه تعتبر المرحلة التي تم البدء فيها لكل الوحدات في 23 يناير من هذا العام.

وأضاف أمجد الوكيل خلال لقائه ببرنامج "بصراحة" الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، عبر قناة الحياة، أن المشروع النووي دائما ما يمر بثلاث مراحل، المرحلة الأولى هي مرحلة ما قبل الإنشاء، وهي مرحلة تحضيرية يتم فيها رفع بصمة كاملة للموقع يتم فيها تبادل المعلومات الخاصة بعمل التصميم المبدئي ويتم فيه عمل التصميم المبدئي، وتقرير الأمان الأولي، وتنتهي هذه المرحلة بالحصول على إذن الإنشاء.

وأوضح أنه مع إذن الإنشاء تبدأ مرحلة جديدة، وهي مرحلة الإنشاءات الكبرى والتي تستمر خمسة أعوام ونصف، وقد بدأت فيها الوحدة الأولى في 20 يوليو عام 2022، وبدأت للوحدة الثانية في 19 نوفمبر عام 2022، الوحدة الثالثة في 3 مايو 2023 والوحدة الأخيرة في 23 يناير 2024.