الجمعة 31 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طلاب الثانوية العامة يتنافسون في مادة الجغرافيا بـ"مصر تستطيع"

الثانوية العامة
الثانوية العامة

يواصل الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج "مصر تستطيع"، عبر قناة "DMC"، سلسلة حلقات المراجعة النهائية في كل المواد استعدادً لامتحانات الثانوية العامة، وعقد مسابقة بين الطلاب، اليوم الجمعة، في مادة الجغرافيا.

وقال أحمد فايق، إن مراجعات ليلة الامتحان، تتم بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤكدا أن من يضع الأسئلة في هذه المراجعات مستشارون المواد بالوزارة بالتنسيق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كخدمة لطلاب الثانوية العامة، وأهالي الطلاب، خاصة أنها معلومات عامة.

وتابع: "الحلقات الماضية، كان في أصحابي وناس من جيلي بيجاوبي معانا، وخاصة إن طبيعة المناهج والمحتوى بيختلف من جيل إلى آخر"، مشددا على أن كل ابن من أبنائنا هم المشروع القومي لأهلهم، فالأهالي يستثمرون في أبنائهم والأبناء يجتهدون ليصبحوا في مكانة كبيرة.

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