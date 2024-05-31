بايدن: إسرائيل تريد ضمان عدم قدرة حماس على تنفيذ هجوم آخر على غرار 7 أكتوبر

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن إسرائيل تريد ضمان عدم قدرة حماس على تنفيذ هجوم آخر على غرار 7 أكتوبر.

جاء ذلك خلال كلمة بمؤتمر صحفي حول الأوضاع في الشرق الأوسط، والذي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة تتعهد بالالتزام بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن ما حدث في الآونة الأخيرة من انتهاكات بحق الشعب الفلسطيني أمر مروع.

ونوه بايدن بأن إسرائيل ستواصل حربها في غزة إذا رفضت حماس المقترح الإسرائيلي الجديد، وعلى حماس الموافقة على المقترح من أجل إيقاف نزيف الدماء.