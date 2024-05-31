الجمعة 31 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نصائح مهمة للوقاية من الأنفلونزا عند الأطفال

الأنفلونزا عند الأطفال
الأنفلونزا عند الأطفال

تشكل الأنفلونزا، وهو مرض شائع في كل الفصول، خطرا كبيرا على الناس، خاصة الأطفال، الذين يعانون من أجهزتهم المناعية غير المتطورة، والذين لا يواجهون خطرًا كبيرًا للإصابة بالأنفلونزا فحسب، بل يواجهون أيضًا مضاعفات خطيرة.

وعلى عكس البالغين، يتمتع الأطفال بأجهزة مناعية أقل تطورًا، مما يجعلهم أكثر عرضة للمضاعفات الشديدة الناجمة عن فيروس الأنفلونزا.

أعراض الحمى عند الأطفال

من المهم الانتباه إلى أعراض مثل الحمى وآلام الجسم وسيلان الأنف والتهاب الحلق والتعب والصداع وغيرها. يمكن للوالدين أن يلعبوا دورًا رئيسيًا في وقاية أطفالهم الصغار من الأنفلونزا. 

وبدءًا من تطعيمهم إلى غرس عادات مثل غسل اليدين بشكل متكرر، وعدم لمس أبواب المصاعد والأثاث والأشياء، يمكن أن يساعد في منع انتشار المرض.

ويجب على الأطفال أيضًا تجنب مشاركة أشياءهم الشخصية مع الآخرين، حيث إن تناول نظام غذائي مغذ وتجنب الوجبات السريعة يمكن أن يساعد أيضًا في تعزيز مناعتهم.

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التدابير الوقائية للأطفال

إن تشجيع غسل اليدين بانتظام ونظافة الجهاز التنفسي المناسبة يمكن أن يحدث فرقًا أيضًا، حيث تساعد هذه الممارسات البسيطة في الحد من انتشار الجراثيم والفيروسات بين الأطفال. 

كما يجب الحفاظ على نمط حياة صحي للأطفال من خلال التغذية المتوازنة، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وممارسة التمارين الرياضية الكافية.

ويجب على الآباء أيضًا التأكد من أن أطفالهم يتناولون نظامًا غذائيًا متوازنًا يتكون من الفواكه الطازجة والخضروات والحبوب الكاملة والبقول. وفيما يلي بعض النصائح:

تجنب الوجبات السريعة: من الأفضل تجنب الأطعمة السريعة والمعلبة الزيتية والمعالجة. يمكن للوالدين الاستعانة بخبير عندما يتعلق الأمر بالنظام الغذائي لأطفالهم.

الترطيب المناسب: الترطيب المناسب هو مفتاح البقاء بصحة جيدة، اشرب الكثير من الماء خلال النهار وأضيف الفواكه والخضروات المرطبة إلى النظام الغذائي.

لا تلمس الأسطح: يعمل الجهاز المناعي القوي كخط دفاع أول ضد الأنفلونزا، حيثُ إن تجنب الاتصال الوثيق مع الأفراد المرضى وتعليم الأطفال أهمية عدم مشاركة الأغراض الشخصية مثل الأواني أو زجاجات المياه يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالأنفلونزا.

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