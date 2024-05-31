الجمعة 31 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مهنة تواجه الانقراض.. "مانشيت" يستعرض تقريرًا مصورًا عن صناعة الآلات الموسيقية

صناعة آلة العود الموسيقية
صناعة آلة العود الموسيقية

استعرض برنامج "مانشيت" الذي يقدمه الإعلامي جابر القرموطي، المذاع عبر فضائية “سي بي سي”، تقريرًا مصورًا عن صناعة آلة العود الموسيقية، وذلك بعنوان "صناعة آلة العود الموسيقية.. مهنة تواجه الانقراض".

صناعة الآلات الموسيقية 

وقال محمود مصطفى صانع آلة العود، أنه يقوم بشراء الخشب واستيراده  من تركيا والهند وهناك مراحل كثيرة له، معبرًا: "آلة العود عبارة عن كتلة خشب نصنعها ونشكلها على شكل عود، حيث تدخل على منشار ونار وفرمة، ومنها يأتي كبير ووسط ونصف وأنا أولّف الوش وأخرج منها المقاسات والصوت".

الإبداع الموسيقي 

وتابع: "بدأت أعلم ابني الصنعة لأن الصنايعية قلت فيها، والتقط ابنه مصطفى أطراف الحديث، وأوضح أن الخشب يأتي مقطع ويقوم بلفه على البوتاجاز، وجمعه كقصعة، والوجه يأتي قطعة ويعمل على تجميعه، وبعد التجميع والتقفيل أقوم بشطبه وصنفرته وتلميعه".

مانشيت جابر القرموطي الاعلامي جابر القرموطي صناعة الآلات الموسيقية سي بي سي

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