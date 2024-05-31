إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بالبحيرة

أصيب 4 أشخاص فى حادث تصادم بطريق أبو المطامير فرع 4 بالبحيرة.

تلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارا من العميد محمد فؤاد الديب، مأمور مركز شرطة أبو المطامير يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين بطريق ابو المطامير فرع 4، بدائرة مركز شرطة أبو المطامير بمحافظة البحيرة، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة فى جميع أنحاء الجسم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقى العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وقد اسفر الحادث عن إصابة كل من "قاسم خميس عوض محمد 44 سنة مقيم بناحية مركز ابو المطامير، مصاب بكدمه بالصدر وجرح قطعي بالراس، أحمد نبيل شحاته ابراهيم 19 سنة مقيم بناحية مركز شرطة حوش عيسى، مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، احمد رمزي محمد سليمان 17 سنة، مقيم بدئرة مركز أبو المطامير، مصاب بجرح بكف اليد اليمنى، هاني صابر عبد الفتاح حسن 47 سنة مقيمة بناحية مركز أبو المطامير، مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وتم نقل المصابين الى مستشفى ابو المطامير المركزي لتلقي الاسعافات والعلاجات اللازمه.

تم تحرير المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.