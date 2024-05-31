الجمعة 31 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تطوير مشروعات الأمن الغذائي بقنا لاستقبال 300 ألف طائر

اللواء أشرف الداودي
اللواء أشرف الداودي محافظة قنا

أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، جولة تفقدية لمشروعات الأمن الغذائي بمنطقة المعنا بمدينة  قنا لمتابعة سير العمل بها، رافقه حسام حموده السكرتير العام للمحافظة والدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطري والمهندس محمد جيلانى وكيل وزارة الزراعة وأشرف الطيب مدير عام مشروعات الأمن الغذائي بالمعنا، وعدد من القيادات التنفيذية.

شملت الجولة المرور على مشروع إنتاج البيض وعنابر تسمين الدواجن والصوب الزراعية ومحطتي  الألبان ١ و٢. استهل محافظ قنا جولته بالمرور على مشروع الصوبات الزراعية، التي يتم زراعتها بمختلف أنواع الخضروات ( طماطم شيرى – طماطم بلدي – خيار – فلفل حار – فلفل رومي – فلفل ألوان – باذنجان أبيض وأسود ) وتتم زراعتها بنظام الري الحديث بإستخدام سماد عضوي نقى.

كما تفقد محافظ قنا سير العمل بمحطة الألبان رقم 1 المقامة علي مساحة 22 فدان والتى تضم 25 عنبرا للأبقار الحلابة بالإضافة إلى عنابر للعجول الرضيعة مجهزة بطريقة علمية لتوفير نظام آلي للتغذية مما يساهم بشكل كبير في رفع طاقتها الإنتاجية بالإضافة الي تجهيزها بأحدث الوسائل والآلات الحديثة في هذا المجال.

وتابع محافظ قنا جولته بتفقد محطة الألبان رقم ٢ واطمئن على توافر جميع مستلزمات الإنتاج من رؤوس الماشية ومكونات الأعلاف والأدوية، موجها بالاهتمام بالرعاية البيطرية للحفاظ على الماشية وتحقيق معدلات الصحة والنشاط للحيوان بما يضمن الوصول إلى معدلات إنتاج عالية الجودة، مشددًا علي ضرورة الإهتمام بنظام التغذية والعلف الخاص بتلك الماشية لتحقيق أعلي معدلات في انتاج اللبن بالنسبة للابقار الحلابة وأعلى معدلات اوزان بالنسبة لعجول التسمين، بالإضافة إلي الاهتمام بمستوى النظافة وخدمات الرعاية التي يتم توفيرها للحيوانات خاصه في فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.

كما اطلع الداودي على سير العمل بمشروع إنتاج البيض وتفقد اعمال تطوير المشروع.  موضحا ان اعمال التطوير التى تتم في مشروع انتاج البيض هي الأولى منذ ٤٠ عاما، حيث تم البدء في تطوير محطة رقم ١ برفع كفاءة وتطوير وتحديث عدد ٢ عنبر إنتاج بطاقة عدد ١٠٠ الف طائر إنتاج بيض للعنبرين وفق أحدث التقنيات الحديثة في مجال تربية وانتاج البيض، ذلك بالإضافة إلى انشاء عنبر تربية بياض حديث بنظام البطاريات وفق احدث مستجدات التربية ليصبح الاجمالي بالمحطتين  ١٦٠ الف طائر في محطات الانتاج و٧٠ الف كتكوت تربية وذلك وفق خطة المحافظة الطموحة لتطوير مشروعات الأمن الغذائي علي مراحل،  بالإضافة إلى تفقد  محطة تسمين الدواجن  الجارى تجهيزها بطاقة ١٠٠ الف طائر، وذلك وفق خطة المحافظة الطموحة لتطوير مشروعات الأمن الغذائي علي مراحل، مشيرا الى ان المحافظة في سعى مستمر لتغطية احتياجات المواطنين من منتجات غذائية عالية الجودة وبأسعار تنافسية جدا.

وأوصى محافظ قنا بمتابعة خطوات التنفيذ وفق الجدول الزمني المحدد لذلك وحث العاملين بمنطقة المشروعات إلى ضرورة بذل مزيد من الجهد والعمل بروح الفريق للاحفاظ على تلك المقدرات كونها أصول  تاؤل ملكيتها إلى أبناء المحافظة، مؤكدا على ضرورة الحفاظ عليها وتنميتها ليس لكونها توفر غذاء آمن وصحي لأبناء المحافظة بل لدورها في توفير العديد من فرص العمل لشباب المحافظة.

قنا محافظ قنا مشروعات قنا أشرف الداودي محافظ قنا اشرف غريب الداودي

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