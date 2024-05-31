أستاذ علوم سياسية: دعم إسرائيل وأمنها من ثوابت سياسة أمريكا الخارجية

قال الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، إن دعم إسرائيل وأمنها ثابت من ثوابت سياسة أمريكا الخارجية مهما اختلفت إدارتها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الجمعة، هناك علاقة استراتيجية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، والجميع يعلم أن ضمان أمن إسرائيل أحد ثوابت السياسية الأمريكية، مشيرا إلى أن ذلك يرجع لأسباب عدة، أبرزها وجود اللوبي الصهيوني الذي يتحكم في الاقتصاد الأمريكي، ويلعب دورا مهما في وصول المرشحين إلى مقعد الرئاسة؛ ما يجعله يمارس ضغوطا شديدة على الإدارات الأمريكية المختلفة.

وأكد أستاذ العلوم السياسية، أن الضغوط الدولية وبعض الضغوط الداخلية التي نشاهدها، كالاحتجاجات والتظاهرات في الجامعات الأمريكية، جعلت الولايات المتحدة تميل بعض الشيء إلى تبييض وجهها من خلال تصريحات إعلامية للاستهلاك الإعلامي فقط، تؤكد فيها فكرة حماية المدنيين، والضبط أثناء استخدام العمليات العسكرية.