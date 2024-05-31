الجمعة 31 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بايدن: إسرائيل تقدمت بخارطة طريق من أجل وقف إطلاق نار مُستدام فى غزة

بايدن
بايدن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن على مدى الأشهر الماضية نتفاوض على وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن.

جاء ذلك خلال كلمة بمؤتمر صحفي حول الأوضاع في الشرق الاوسط، والذي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف الرئيس الأمريكي، أن إسرائيل تقدمت بخارطة طريق من أجل وقف إطلاق نار مستدام وإطلاق سراح الرهائن وأبلغت حماس بهذا المقترح.

وأشار "بايدن" إلى أن المقترح الجديد يتكون من 3 مراحل، المرحلة الأولى من المقترح الجديد تتضمن وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع وإطلاق سراح رهائن وعودة سكان شمال القطاع إلى مناطقهم.

بايدن إسرائيل القاهرة الإخبارية غزة القطاع

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