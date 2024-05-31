وزير خارجية الصين: هناك مسار للشراكة الاستراتيجية الشاملة مع السعودية

قال وزير الخارجية الصيني وانج يي، اليوم الجمعة، إن هناك مسارًا للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين والسعودية، وفق وكالة رويترز.

وأضاف وزير خارجية الصين وانج يي، خلال لقائه مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان في بكين، مستعدون للعمل مع السعودية بمجالي الاقتصاد الرقمي والفضاء، فضلًا عن مجالي الطاقة والذكاء الكهربائي.

وتابع وزير خارجية الصين، أن المملكة العربية السعودية ممثل مهم للدول الإسلامية والأسواق الناشئة ذات النفوذ العالمي.



لقاء وزير الخارجية السعودي مع نظيره الصيني وانج يي

والتقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان في بكين اليوم الجمعة، مع نظيره الصيني وانغ يي.

واستعرض الجانبان الوضع الراهن للعلاقات السعودية الصينية وبحثا سبل تعزيزها في مختلف المجالات، وناقشا تكثيف التنسيق الثنائي والمتعدد الأطراف بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية الراهنة، والجهود الجارية لمعالجتها.