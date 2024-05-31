الجمعة 31 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عادل الجندى: نقاط مسار العائلة المقدسة جاهزة لاستقبال الزائرين

عادل الجندى
عادل الجندى

قال الدكتور عادل الجندى، منسق مسار العائلة المقدسة بوزارة الآثار والسياحة، إن مشروع مسار العائلة المقدسة يحدث به الكثير من الخطوات الهامة والجادة كل عام، معبرًا: "هذه السنة خاتمة لكل المجهودات وكل نقاط مرور العائلة المقدسة جاهزة لاستقبال الزوار".

مسار العائلة المقدسة 

وأكد الدكتور عادل الجندى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، الذى يقدمه الإعلامي جابر القرموطي المذاع عبر قناة CBC،  أن مصر جاهزة لاستقبال الحجيج المسيحى والزائر السياحي  بكل قوة، معبرًا: "هذه المناطق الأثرية ستكون قِبلة الزوار".

وأضاف أن مسار العائلة المقدسة مسار حج تكميلى بعد زيارة بيت لحم والأردن ثم رحلة المغامرة والهروب إلى أرض مصر.

مصر بلد الحضارة

وتابع: "مصر أرض لها الفضل على الإنسانية كلها، فقد استضافت الأنبياء، وهى أرض استضافت وحمت العائلة المقدسة، ومصر بذلك تحيى جزءًا من تاريخ أمتها، وبالتالي مصر من أهم دول العالم لما بها من تراث حضاري كبير ومتنوع".

عادل الجندي منسق العائلة المقدسة بوزارة الآثار والسياحة مانشيت سي بي سي جابر القرموطي

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