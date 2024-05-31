الجمعة 31 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أسعار السمك اليوم 2024

أسعار السمك اليوم 2024.. تعرف على التفاصيل

السمك
السمك

أسعار السمك اليوم  الجمعة الموافق 31 مايو 2024 من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

أسعار السمك اليوم الجمعة 17 مايو 2024

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الدستور يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الموضوع.

أسعار السمك اليوم الجمعة 

سعر كيلو السمك البوري كبير الحجم نحو 100 إلى 140 جنيهًا.

سعر السمك البوري صغير الحجم نحو 85 إلى 95 جنيهًا للكيلو.

سعر السمك البربون كبير الحجم نحو 100 و150جنيهًا.

سعر  سمك البربون صغير الحجم نحو 85 إلى 135 جنيهًا.

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سعر السمك الفيليه البلطي المجمد نحو 50 إلى 250 جنيهًا للكيلو.

سعر السبيط – كاليماري نحو 190 إلى 410 جنيها.

سعر كيلو مكرونة سويسي نحو 85 إلى 155 جنيهًا.

سعر الكابوريا نحو 40 إلى 215 جنيهات.

سعر  سمك “القاروص – لوت” نحو 90 إلى 170 جنيهًا.

سعر سمك الوقار نحو 40 إلى 205 جنيهًا.

 

سعر السمك البلطي اليوم


أما بالنسبة للسمك البلطي فجاء سعره اليوم على النحو التالي :

سجل سعر السمك البلطي الكبير اليوم نحو 65 إلى 69 جنيهًا للكيلو.
سجل سعر السمك البلطي الوسط اليوم نحو 58 إلى 64 جنيهًا للكيلو.
سجل سعر السمك البلطي الأسواني اليوم نحو 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
أسعار الجمبري اليوم
بينما جاءت أسعار الجمبري اليوم  على النحو التالي:

سعر الجمبري صغير الحجم، سجل اليوم نحو 110 إلى 290 جنيهًا للكيلو.
سعر الجمبري المجمد سجل اليوم نحو 175 إلى 425 جنيهًا للكيلو.
سعر الجمبري متوسط الحجم سجل اليوم نحو 390 إلى 470 جنيهًا للكيلو.
سعر الجمبري الجامبو سجل اليوم نحو 470 إلى 520 جنيهًا للكيلو.

سعر الفراخ اليوم

أسعار الفراخ البيضاء اليوم: 94-95 جنيه في البورصة، 104-105 جنيهات في الأسواق.
سعر الفراخ الحمراء والساسو: 107-108 جنيهات في البورصة، 117-118 جنيها في الأسواق.
أسعار الفراخ الأمهات البيضاء: 87 جنيها في البورصة، 97 جنيها في الأسواق.
سعر كيلو الفراخ البلدي: 117-122 جنيها في البورصة، 127 جنيها في الأسواق.
سعر كيلو البانيه: 222-232 جنيها في الأسواق.

 

أسعار أجزاء الفراخ اليوم


أما بالنسبة لأسعار أجزاء الفراخ اليوم الخميس، فهي كالتالي:

سعر الأوراك: يصل إلى حوالي 122 جنيهًا للكيلو.
سعر الكبد والقوانص: يصل إلى حوالي 117 جنيهًا.
سعر أجنحة الفراخ: يصل إلى حوالي 77 جنيهًا للكيلو.
سعر الدبابيس والصدور بالعظم: يصل إلى حوالي 132 جنيهًا للكيلو.
سعر الهياكل: يصل إلى حوالي 47 جنيهًا، وسعر أرجل الفراخ 27 جنيهًا.

 

أسعار البيض اليوم


سعر كرتونة البيض الأبيض: 128 جنيها جملة، 138 جنيها للمستهلك.
سعر كرتونة البيض الأحمر: 130 جنيها جملة، 140 جنيها للمستهلك.
أسعار البيض البلدي: 133 جنيها جملة، 143 جنيها للمستهلك.

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