الجونة يهزم بلدية المحلة بركلات الترجيح ويتأهل إلى ثمن نهائي كأس مصر

حقق فريق الجونة فوزًا صعبًا على بلدية المحلة بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 في دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.

تقدم أحمد رضا لصالح بلدية المحلة في الدقيقة 73 من عمر المباراة بعد تسديدة قوية من ركلة حرة مباشرة أمام منطقة الجزاء.

وتمكن سيف الدين شيكا من تسجيل هدف التعادل لصالح الجونة في الدقيقة 81 بعد تسديده لكرة قوية داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك.

ولجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي الذي لم يشهد أي جديد ليتجها إلى ركلات الجزاء الترجيحية التي ابتسمت لصالح الجونة وحقق الفوز بنتيجة 5-4.

وتأهل الجونة إلى دور الـ16 ليضرب موعدًا مع الترسانة الذي أطاح بـ المقاولون العرب من دور الـ32.

وتحددت مواجهات سيراميكا وزد والإسماعيلي وسموحة والمصري أمام البنك الأهلي والجونة ضد الترسانة في ثمن نهائي كأس مصر.

أحداث المباراة

تألق صبحي سليمان في الشوط الأول تصدى لتسديدة قوية من وحيد محسن من خارج منطقة الجزاء.

ولم يشهد الشوط الأول سوى فرص قليلة للغاية من جانب الفريقين لم ترتق إلى مستوى الخطورة.

وشهدت الدقيقة 73 هدف التقدم لصالح بلدية المحلة من ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء.

وأدرك سيف علاء الدين بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 81 لصالح الجونة من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

واستمر التعادل الإيجابي مسيطرًا حتى انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي.

وفي ركلات الترجيح سجل حسام أشرف ويوسف حسن وماجد هاني وأحمد مجدي، وأهدر أحمد رضا بغرابة لصالح بلدية المحلة.

فيما سجل صبري رحيل وحسام غانم وأحمد عبد الرسول وأحمد محمود وعبد الله عبادي ركلات الجونة الـ 5 ليتأهل لدور الـ 16.

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