الجمعة 31 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"عودة بطل العالم" مروان موسى يُشعل حفل الشيخ زايد (صور)

جانب من الحفل
جانب من الحفل

نجاح كبير حققه نجم الراب مروان موسى خلال حفله في الشيخ زايد، والذي أقيم وسط حضور جماهيري كبير، بعد عودة مروان من هولندا ونجاح حفله هناك في أوتريخت، ليحيي أولى حفلاته في مصر بعد توقف دام لعام كامل.

الحفل شارك به عزيز مرقه، والذي بدأ الغناء لما يقرب 40 دقيقة، ثم بدأ مروان موسى فقرته الغنائية وسط تفاعل جماهيري كبير، كما شاركه الغناء صديقه نجم الراب عفروتو وأشعلوا حماس الجمهور بمجموعة أغاني أبرزها "برازيلي و أسمر"، و غنت معه أيضا صديقته "نورين" لتكمل مفاجآت الحفل بمشاركة النجوم اصدقاء مروان، وخلال أغنية "بطل العالم" صاحب مروان مجموعة من الأطفال على المسرح للغناء و الرقص معه، وحملت الحفلة عنوان "عودة بطل العالم".

الجدير بالذكر إن الرابر مروان موسى عاد من هولندا بعد إحياء حفل ضخم هناك بحضور جماهيري كبير، ليستكمل مسيرة حفلاته الغنائية الناجحة، والتي رفع خلالها علم فلسطين واردى الكوفية الفلسطينية، وأعلن دعمه للقضية الفلسطينية.

نجم الراب مروان موسى مروان موسي أوتريخت عزيز مرقة برازيلي و أسمر الرابر مروان موسى

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