بأمر النيابة.. سحب عينة DNA من طالب التجمع المتهم باغتصاب زميلته

أمرت النيابة العامة بأخذ عينة DNA من طالب التجمع الأول المتهم باغتصاب زميلته وإنجابها منه، كما أمرت بحجز المتهم على ذمة التحريات.

وكانت النيابة العامة بالقاهرة حققت مع الطالب المتهم بعد بلاغ من زميلته باغتصابها وإنجابها طفلا منه بمنطقة التجمع الأول.

البداية بتلقي قسم شرطة التجمع بلاغا من طالبة تتهم فيه زميلها، 19 سنة، باغتصابها وحملها منه سفاحًا.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة وتبين من التحريات صحة الواقعة وقام المتهم بتسليم نفسه إلى النيابة العامة، والتي بدأت التحقيق معه