محظورات يجب أن يتجنّبها من أحرم بالحج أو العمرة

إن الشروع في الحج أو العمرة هو رحلة روحية عميقة للمسلمين، تتميز بالطقوس وأعمال العبادة، وأحد الجوانب الحاسمة لهذا الحج هو حالة الإحرام، وهي حالة مقدسة من الطهارة والتكريس، فأثناء الإحرام، يُطلب من الحجاج الالتزام بقواعد ومحظورات محددة، مما يضمن بقاء تركيزهم فقط على العبادة والتأمل الروحي.

وهناك أعمال محظورة لكل من الرجال والنساء يجب تجنبها تمامًا أثناء الإحرام، حتى تُقبل الحجة أو العمرة.

الإحرام: حالة الإحرام

قبل الخوض في الأفعال المحظورة أثناء الإحرام، من الضروري فهم أهمية هذه الحالة، فالإحرام ليس مجرد مجموعة من الملابس التي يتم ارتداؤها أثناء الحج؛ إنه يمثل حالة من التكريس والإخلاص، وعند دخول الإحرام، يدخل الحجاج إلى حالة مقدسة حيث يحظر بعض التصرفات والسلوكيات للحفاظ على النقاء الروحي والتركيز.

محظورات الإحرام

عندما يحرم المسلم، سواء بالحج أو العمرة، فإنه يفرض عليه محظورات ما دام على الإحرام، ويطلق العلماء على هذه المحظورات اسم "محظورات الإحرام" وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: محظورات الإحرام للرجال والنساء، وهي تنطبق على الجنسين.

والقسم الثاني: محظورات الإحرام خاصة بالرجال.

أما الفئة الثالثة والأخيرة فهي محظورات الإحرام خاصة بالنساء.

محظورات الإحرام للرجال والنساء

هناك أعمال معينة تعتبر محرمات للإحرام للرجال والنساء على حد سواء، ويجب على المسلمين الامتناع عن القيام بها، ومن محظورات الإحرام لكلا الجنسين:

الحلاقة أو التقصير: وهذا من أشهر محرمات الإحرام للرجال والنساء، ويحرم على الرجال والنساء حلق أو قص أي شعر في أجسادهم، بما في ذلك شعر الرأس والوجه والجسم. تقليم الأظافر: يحرم أيضاً تقليم الأظافر للرجال والنساء أثناء الإحرام، ولذلك ينصح بتقليم الأظافر قبل الإحرام وأداء مناسك الحج أو العمرة. استعمال الطيب في الملابس أو الجسم: استعمال الطيب أو الطيب سواء على الملابس أو الجسم يعتبر من محظورات الإحرام، أما إذا استعمل المسلم العطر قبل الإحرام وبقيت رائحته على جسده، فلا يعتبر خرقا للإحرام. النكاح: لا يجوز للمحرم أن يتزوج، أو يعقد على غيره، أو يخطب حتى يكمل إحرامه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث رواه مسلم: "لا يتزوج المحرم، ولا ينكح، ولا يخطب". الجماع: يعتبر الجماع من أعظم محظورات الإحرام للرجال والنساء، وهو النهي الوحيد الذي يعتبر من مخالفات الحج، كما جاء في القرآن: «الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج" (البقرة: 197). الصيد: لا يجوز صيد أي حيوان بري صالح للأكل، كالأرانب والغزال وغيرها. قال تعالى في سورة المائدة: " أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۖ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ" (المائدة: 96).

أعمال محرمة على الرجال أثناء الإحرام

بالنسبة للرجال المحرمين هناك عدة أعمال محظورة يجب عليهم مراعاتها طوال رحلة الحج:

لبس الملابس المخيطة: يجب على الرجال أيضًا الامتناع عن لبس أي ملابس مخيطة أثناء الإحرام.

تغطية الرأس بإحكام: بخلاف الأوقات الأخرى، يُمنع الرجال من تغطية رؤوسهم بأي شيء أثناء الإحرام، وهذا يشمل القبعات أو العمائم، ولكن يجوز للرجال تغطية رؤوسهم بغطاء فضفاض مثل المظلة.

الأعمال المحظورة على المرأة أثناء الإحرام

في حين أن العديد من المحظورات أثناء الإحرام متشابهة لكل من الرجال والنساء، إلا أن هناك بعض الإرشادات المحددة للنساء:

تغطية الوجه: لا يجب على المرأة كشف وجهها أثناء الإحرام، ومع ذلك، يُحظر عليهم ارتداء النقاب أو البرقع الذي يغطي الوجه، إلا إذا كانت بحضرة رجال أجانب فإنها تغطي وجهها لقول عائشة رضي الله عنها : كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ. رواه أحمد و أبو داوود.

التطيب أو المكياج: يحرم على المرأة المحرمة التطيب أو وضع المكياج، والتزين بمستحضرات التجميل أو العطور يتعارض مع روح البساطة والنقاء التي يجسدها الإحرام.

تغطية اليدين والوجه أثناء الصلاة: في الأحوال العادية، يُنصح النساء بتغطية أيديهن ووجههن أثناء الصلاة، ويجب عليهن أثناء الإحرام الامتناع عن ذلك، وذلك حفاظاً على مبدأ الاحتشام دون الزينة غير الضرورية.