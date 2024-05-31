رمضان عبدالرازق: القصص القرآنى يُلخص للمسلم تفاصيل الحياة السوية

قال الدكتور رمضان عبدالرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، إننا في حاجة إلى أن يعود الناس إلى القرآن الكريم وقراءته وفهمه وتفسيره وتدبره والعمل به، وما يعين على ذلك هو التعرف على القصص القرآني.

وأضاف عبدالرازق خلال لقائه ببرنامج "الدنيا بخير" الذي تقدمه الإعلامية لمياء فهمي عبدالحميد، عبر "الحياة"، أن القصص القرآني هو أحسن القصص لما فيه من عبرة، مستشهدًا بقوله تعالى: "لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ".

وأوضح الدكتور رمضان عبدالرازق، أن قصص القرآن تلخص للمسلم حياة كاملة يستفيد منها ويتخذ العبرة ويتجنب الأخطاء ويفعل الطيب، مؤكدًا أن القصص القرآني من أفضل ما يكون.