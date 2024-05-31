مصرع وإصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم مروع بطريق "زفتى - طنطا"

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 4 آخرين، مساء اليوم الجمعة، فى حادث تصادم على طريق زفتى - طنطا بمدخل مدينة زفتى الغربي.

وبحسب شهود عيان، كانت السيارة الملاكي القادمة من اتجاه طنطا، تسير بسرعة مفرطة عندما فقد السائق السيطرة عليها واصطدمت بشكل مباشر بالميكروباص القادم من الاتجاه المعاكس ونتيجة لشدة الاصطدام، شُطرت السيارة الملاكي إلى نصفين.

على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف والقوات الأمنية إلى موقع الحادث، تم نقل الجثثين إلى مشرحة مستشفى زفتي العام، بينما تم نقل المصابين إلى ذات المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، كما تم رفع حطام الحادث وإعادة تسيير الطريق في الاتجاهين.

تحرر المحضر اللازم وتم إخطار النيابة العامة، والتي قررت فتح تحقيقات موسعة ووجهت الجهات المختصة بإجراء تحقيق فوري للوقوف على ملابسات وأسباب هذا الحادث الأليم.

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