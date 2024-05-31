أول إجراء لـ "التعليم" ضد حفل المطرب الشعبى "مسلم" داخل مدرسة خاصة

جدل واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد إقامة حفل غنائي للمطرب مسلم داخل إحدى المدارس الخاصة بالغربية في مخالفة صريحة لتعليمات وزارة التربية والتعليم.

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وتضمن حفل مسلم في مدرسة المحلة أغنيات للمطرب الشعبي مسلم، فيما كان الطلاب يرقصون داخل المدرسة على أغنية عيني على الكاريزما.. عيني على الثبات.

تحرك التعليم بشأن حفل مسلم في مدرسة المحلة

وفي أول رد فعل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن حفل مسلم في مدرسة المحلة، أصدر ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي محمد حموده مدير أمن المديرية بفتح تحقيق عاجل حول واقعة استضافة "مسلم" مطرب المهرجانات بحفل مدرسة خاصة.



ووجه وكيل التربية والتعليم بأهمية مراجعة تصاريح الحفل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع مسئولي المدرسة والتأكد من تخلله رقصا علي أغاني مهرجانات من عدمه.

وأكدت تقارير أن المدرسة لم تحصل على أي تصريح خاص بالحفل من مديرية التربية والتعليم بالغربية، لأن المديرية لم تسمح بإقامة تلك الحفلات بوجود مطرب شعبي داخل المدارس، طبقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

جدير بالذكر أنه قد أحيا المطرب مسلم حفلا غنائيا كبيرا تخلله رقص وزحام كبير وحضره الآلاف من الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم داخل حرم إحدى المدارس الخاصة التابعة للإدارة غرب المحلة وهو ما يعد أمرا مخالفا للوائح وتعليمات وزارة التربية والتعليم بعدم إقامة أي أنشطة أو فعاليات خلال العام الدراسي لسنة 2023 _2024.

واستغرق حفل مسلم في مدرسة المحلة قرابة الساعتين وانطلقت فعالياته في التاسعة من مساء أمس وسط مشاركة الآلاف من الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم وفي حفل تخرج أبنائهم بعد انتهاء ماراثون امتحانات المرحلتين الابتدائية والإعدادية.