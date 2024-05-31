تداعيات إدانة ترامب فى محاكمته بنيويورك.. مراسل "القاهرة الإخبارية" يوضح

قال ياسر نورالدين، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الرئيس السابق دونالد ترامب، يدلي بكل هذا الشرح وهذه التصريحات بعد أن حذره القاضي "خوان مارشيل" مرارًا وتكرارًا بعدم ذكر أي من أسماء الشهود أو المحلفين، أو الحديث حتى عن هذه القضية أثناء التحقيق.

وأشار إلى أن هذه المرة وبعد انتهاء المحاكمة بشكل مبدئي جاءت الفرصة له أن يتقدم الصفوف ويحاول أن يشرح للناخبين، حيث تحدث بكل جراءة ووصف الرئيس الحالي جو بايدن بأنه فاشل ولا يصلح لولاية أخرى.

وأضاف أن المحاكمات غير عادلة.. بهذه الكلمة كان دائمًا يتحدث بها ولم يزد عليها ولكنه أيضًا حاول أن يثبت للشعب الأمريكي أنه بالفعل ضحية ضغوط سياسية وضحية الرئيس الحالي جو بايدن.

ونوه بأنه خلال ستة أشهر، لا بد أن تقدم هيئة الدفاع إلى القاضي مسألة الاستنئاف بشكل كامل، وقبل ساعة من الآن كان قد تحدث ترامب أنه على استعداد بأن يجمع أكثر من التبرعات لدفع الكفالة.