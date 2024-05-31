الطرق الصوفية تحتفل بمولد "العوضى" فى الغربية

تحتفل الطرق الصوفية بمولد العارف بالله الشيخ عبد الستار العوضي الرفاعي بقرية الابشيط مركز المحلة الكبرى محافظة الغربية، وذلك بمشاركة عدد كبير من مريدى وأتباع الطرق الصوفية، حيث تنظم حلقات ذكر ومجالس علمية بمشاركة دعاة الطريقة الرفاعية.

الرفاعية يحتفلون بمولد عبدالستار العوضي في المحلة الكبرى

ويختتم الاحتفال بمولد الشيخ عبدالستار العوضي الرفاعي، اليوم. ويحضره شيخ الطريقة الرفاعية الشيخ طارق يس الرفاعي، والدكتور محمد القصاص المستشار الديني والعلمي للطريقة، والشيخ ممدوح أبو زيد نائب الطريقة الرفاعية بالمحلة الكبرى، ويحيى الاحتفال المنشد الديني الشيخ مصطفى جمال.

من هو عبد الستار العوضي؟

الشيخ عبد الستار العوضي عرف عنه في حياته أن كان مجاب الدعوة وكان يأتي إليه الناس من كل مكان للدعاء لهم ليقضى الله لهم حاجتهم.

وتوفى الشيخ العوضي عام 1976 ويقام لهم مولد كل عام في شهر ذي القعدة، ويحضره الآلاف من أبناء الطرق الصوفية من جميع محافظات مصر.

“الرفاعية”..طريقة صوفية ظهرت فى العراق وسوريا

والطريقة الرفاعية هي طريقة سنية صوفية ينتشر أتباعها في العراق ومصر وسوريا وغرب آسيا. لهم راية باللون الأسود تميزهم عن باقي الطرق الصوفية. تُنسب إلى الفقيه الشافعي الأشعري، أحمد بن علي الرفاعي (512 هـ - 578 هـ) الملقب بـ "أبو العلمين" و"شيخ الطرائق" و"الشيخ الكبير" و"أستاذ الجماعة".

والطريقة تقوم على العمل بمقتضى ظاهر الكتاب والسنة، ثم أخذ النفس بالمجاهدة والمكابدة، والإكثار من الذكر، وقراءة الورد، وذلك وفق إرشادات الشيخ وتوجيهاته، مع ضرورة التسليم والانقياد له والانصياع لأوامره. وعلى المريد أن يتمسك بالكتاب والسنة ثم تعاليم الشيخ ويعمل بما قاله من الالتزام بالسنة، وموافقة السلف الصالح على حالهم، ولباس ثوب التعرية من الدنيا والنفس، وتحمل البلاء، ولبس الوقار واجتناب الجفاء.