الجمعة 31 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إزالة 18 حالة تعد ومخالفات بناء بدون ترخيص فى المنيا

جانب من إزالة تعديات
جانب من إزالة تعديات ومخالفات البناء

كثفت الوحدات المحلية لمراكز المنيا حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والتصدي لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامه القاضى محافظ المنيا بالتصدي لمخالفات البناء وايقاف اعمال البناء وكذلك الحفاظ على الرقعة الزراعية وعدم المساس بها.

وقال اللواء احمد السايس رئيس مركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة، إنه شدد على نواب رئيس المركز والمدينة ورؤساء الأحياء والمجالس القروية وإدارة الإشغالات والازالات على مداومة العمل اليومى بالتفتيش على حالات مخالفات البناء وايقافها واتخاذ الاجراءات اللازمه، حيث قام سالم زغلول رئيس قرية الحسينيه وإدارة الازالات والتنظيم بالوحده ومسئول الزراعه والإصلاح بإزالة عدد ٣ حالات خارج الحيز العمراني على مساحة ٣ قراريط و١٨سهم تقريبا حالتين بحوض النجيلة منهم حالة إعادة مخالفة وحالة بحوض الخور بنزلة الدليل كما تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم بالتنسيق مع الزراعه والتموين طبقا للقانون واللوائح وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح محمد عبد الغني رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة أن الوحدة المحلية لمركز ومدينه نفذت إزاله 2 حاله تعد في المهد على الأراضي الزراعية بحي غرب المدينه، تحت إشراف ربيع عبد العظيم وفضل الجبالى والدكتور هشام حسانين نواب رئيس المركز، بالتعاون مع جهات الولايه. حيث تمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا أن قرى دمشير وبنى احمد الغربيه والبرجايه وتله ونزلة حسين نظمت حملات مكثفة لازالة كافة التعديات بمختلف انواعها تحت إشراف نواب رئيس مركز ومدينة المنيا ورؤساء المجالس المحليه وقسم التنظيم والمتغيرات وقسم الازالات  ومن خلال الحملات تم رصد وتنفيذ ازاله فوريه لـ ١٣ حالة تعدى بالبناء المخالف على اراضى زراعيه واملاك الدوله بحفر أساس وحوئط ارضى علي مساحة ١٨٩٠متر وتم التعامل الفورى معهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونيه اللازمه حيال المخالفين للقضاء على البناء العشوائي واسترداد اراضى أملاك الدوله والأراضي الزراعية.

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المنيا إزالة تعديات الأراضي الزراعية مراكز المنيا مخالفات بناء عشوائي اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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