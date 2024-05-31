ضبط 2000 لتر سولار مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء فى كفرالشيخ

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، عن ضبط 2000 لتر سولار تم تجميعها بطرق غير مشروعة لبيعها بالسوق السوداء، بمحطة وقود بشارع الشركات، تحت إشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بكفرالشيخ.

تفاصيل ضبط 2000 لتر سولار

أسفرت الحملة عن ضبط 2000 لتر سولار أثناء نقلها باستخدام أحد التانكات المعدنية المتنقلة، وبفحص سجل 21 بترول تبين التلاعب بكمية السولار المضبوطة وحرر بها المحضر رقم 6480 جنح قسم دسوق لسنة 2024 وتمت إحالة الواقعة للنيابة العامة للتحقيقات.

شدد محافظ كفرالشيخ، بمتابعة محطات الوقود ومستودعات الغاز للتأكد من توافر أنواع الوقود المختلفة، وأسطوانات الغاز، والالتزام بالأسعار المقررة، ومواجهة الغش التجارى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.