شريف شعبان: ورثت عن أبي مكتبته وحب الكتب قراءة واقتناءً (حوار)

مكتبات المثقفين 30..

تعد المكتبة من أبرز ما تجده في منازل الكتاب والمثقفين، بل تكاد منازل بعضهم تتحول إلى مكتبات يعيشون فيها.

وحول مكتبات المثقفين، وكم فقدوا منها خلال تنقلاتهم وأسفارهم، وهل يعير الكاتب كتبه أو يستعيرها، وغيرها من المحاور يقدمها "الدستور" في سلسلة حوارات مكتبات المثقفين.

وفي الحلقة الـ 30 من حلقات هذه السلسلة من الحوارات يحدثنا الباحث بوزارة الآثار دكتور شريف شعبان، عن مكتبته وأول كتاب اقتناه، وما الكتاب الذي لا يستطيع الاستغناء عنه، وأهم الكتب في مكتبته وغير ذلك.

بدايًة.. متي اشتريت أول كتاب؟

متعة تكوين مكتبة شخصية لا يضاهيها سوى متعة قراءة الكتاب نفسها.

وتبدأ قصتي مع الكتب والمكتبة مغايرة بعض الشيء لأي قارئ أو كاتب، فقد نشأت في بيت تحتل فيه المكتبة المرتبة العليا عن أي قطعة أخرى بالمنزل، ويعود الفضل في ذلك لأبي الراحل الدكتور شعبان خليفة رائد علم المكتبات والمعلومات في مصر والوطن العربي.

وأتذكر أنني كونت مكتبتي الصغيرة في عمر السابعة من مجموعة من كتب الأطفال مثل المكتبة الخضراء ورجل المستحيل وغيرها من كتب الأطفال والنشء الرائجة آنذاك. وما أن كبرت قليلًا حتى كانت زيارة دور النشر والمكتبات العامة بصحبة أبي بحكم عمله من الزيارات المحببة إلى قلبي، حيث أجد نفسي في وسط العديد من الإصدارات الحديثة المتنوعة التي أنهل منها دون شبع، كما أنها فرصة لا تتكرر لأي شخص.

ما أهم الكتب في مكتبتك؟

لم أرث عن أبي رحمه الله مكتبته فحسب، لكني أيضًا ورثت عنه حب الكتب قراءة واقتناءً، فقد حصلت على مكتبة تضم مئات الكتب ذات الطابع التراثي، أضفت إليها العديد من الكتب المتنوعة. ولا أصنف الكتب في مكتبي حيث الأهمية، لأن كل كتاب أقتنيه له أهميته، ومع ذلك هناك بعض الكتب أعتبرها قطعًا فنية لا تتكرر مثل النسخة الأصلية من موسوعة قصة الحضارة للمؤرخ الأمريكي ويل ديورانت ومجموعة فتاوى ابن رشد وكتاب نادر عن الحرب العالمية الثانية يضم اسطوانة بصوت الزعيم الألماني هتلر.

ما الكتاب الذي لا يمكنك الاستغناء عنه؟

كل كتاب حصلت عليه سواء عن طريق الشراء أو الإهداء هو جزء لا يمكن الاستغناء عنه، حتى الكتب القديمة أو كتب الأطفال اعتبرها جزء من تراثي الشخصي الذي لابد من الاحتفاظ به. إلا أنني يمكن أن استغنى عن الكتب التي لدى منها أكثر من نسخة.

ما الكتاب الذي تملك أكتر من نسخة منه؟

عادة ما أقع في خطأ شراء أكثر من نسخة لكتاب واحد، عندما أنجذب لعنوان أو موضوع ما فأقوم بشراءه على الفور ومع الوقت انسى أنني اشتريته، وما أن أراه مرة أخرى أقوم بشراءه مجددًا ليصبح لدي أكثر من نسخة للكتاب الواحد.

هل فكرت في الاستغناء عن مكتبتك أو كتبت وصية بشأنها؟

لا أفكر إطلاقًا في الاستغناء عن مكتبي الخاصة في حياتي، أما بعد وفاتي فأتمنى أن من ورثتي في الحفاظ على هذا الإرث العريق وتزويده، كما أتمنى تأسيس مكتبة عامة مصغرة أضم فيها مكتبتي لتكون متاحة لكل الناس، وهو كان حلم والدي رحمه الله أيضًا.

كم مكتبة فقدت لظروف خارجة عن إرادتك؟

أحمد الله تعالى أنني لم أفقد أي من كتبي، لأنني أعتبر مكتبتي بمثابة كنز يجب المحافظة عليه بكل الطرق.

ما الكتاب الذي تمنيت اقتناءه ولم تعثر عليه؟

اعتبر نفسي من محبي اقتناء الكتب التراثية والنادرة وهو ما يمثل قدر من الصعوبة إذا ما أردت الحصول على مؤلف ما فلا أجده بسهولة مثل النسخة الأصلية لرواية “حمار الحكيم” لتوفيق الحكيم وكتاب “الرحلة الحجازية” لولى النعم الحاج عباس حلمى باشا الثانى خديو مصر طباعة عام 1911م.

هل تشتري كتب ولا تقرأها لظروف ضيق الوقت أو غيرها؟

أعاني بالفعل من تلك المشكلة وهي شراء الكتب دون وقت كاف لقراءتها، إلا ان اقتناء الكتب هي متعة في حد ذاتها.

هل تحدد ميزانية لتزويد مكتبتك موسميا في مناسبات كمعرض الكتاب؟

عادة ما أقوم بتحديد ميزانية من أجل تزويد مكتبتي، إلا أنه في بعض الأحيان أقوم باستثناء عندما أجد كتابا نادرًا أو موسوعة تستحق الاقتناء لأشتريها بالمبلغ المخصص لعشر كتب على سبيل المثال، كما أنه مع زيادة أسعار الكتب أصبحت أحدد الميزانية مسبقًا حسب سعر السوق مع تحديد أولويات في انتقاء العناوين الجديدة التي تستحق الشراء.

هل توافق على إعارة كتبك أو الاستعارة من آخرين؟

لا أقم أبدًا بإعارة كتاب من مكتبتي لأي أحد لأنني أتعامل مع كتبي وكأنها قطع فنية نادرة التي لا يمكن أن تخرج من مكانها أبدًا. وبالمثل لا أفكر في استعارة كتاب من صديق، لأنه إذا ما جذبني عنوان ما أفضل شراءه وضمه لمجموعتي أو أن أستعيره من مكتبة عامة لمدة قصيرة.