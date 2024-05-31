الجمعة 31 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كاتب صحفي: مصر سعت لدعم القضية الفلسطينية منذ اللحظة الأولى

القضية الفلسطينية
القضية الفلسطينية

أكد الكاتب الصحفي على السيد، سعي مصر وبذلها العديد من الجهود لدعم القضية الفلسطينية، منذ اللحظة الأولى، مؤكدًا أن مصر بدأت في اتخاذ خطوات ضرورية وهامة تعبر عن غضبها تجاه الانتهاكات الصارخة لجيش الاحتلال في غزة.

وقال الكاتب الصحفي، خلال مداخلة هاتفية، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي هي أحد أوراق الضغط المهمة التي تمتلكها مصر والتي تستطيع التحرك من خلالها لأن وجود مصر في هذه القضية سيزيد من أهميتها وثقلها أمام محكمة العدل الدولية.

وأكد أن نتنياهو، يطبق النظام الصهيوني، من إبادة وإغلاق على القطاع الفلسطيني، لاسيما عن استمرار ارتكاب المجازر بحق الفلسطنيين، مؤكدًا أن إسرائيل تستهدف تحويل قطاع غزة إلى مكان غير قابل للحياة لاستحالة عودة النازحين على أراضيها.

وأضاف السيد، سيأتي وقت يكتشف العالم أشياء كثيرة جدا منها ما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية ومنها هذا الشر المخيف والمرعب الذي يتواجد داخل هذا التنظيم الأخطر على مستوى العالم.

مصر القضية الفلسطينية غزة

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