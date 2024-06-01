توصيات لمستثمرى تسلا بالتصويت ضد حزمة رواتب إيلون ماسك البالغة 56 مليار دولار

أوصت شركة ISS، وهي شركة استشارية كبرى بالوكالة، مساهمي شركة Tesla بالتصويت ضد التصديق على حزمة رواتب الرئيس التنفيذي إيلون ماسك Elon Musk البالغة 56 مليار دولار، واصفة التعويضات بأنها مفرطة في رفض الخطة التي وضعها مجلس إدارة شركة صناعة السيارات الكهربائية.

وفي تقرير صادر حسب صحيفة الجارديان البريطانية، فقد أوصت خدمات المساهمين المؤسسيين أيضًا بالتصويت ضد مدير شركة تسلا جيمس مردوخ، لكنها دعمت التصويت لصالح المدير كيمبال ماسك، شقيق إيلون ماسك، وللتحرك المقترح للشركة لتغيير حالة التأسيس من ولاية ديلاوير إلى تكساس.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب توصية مماثلة للتصويت ضد حزمة رواتب ماسك من قبل شركة الاستشارات بالوكالة جلاس لويس الأسبوع الماضي.

طرد شركة محاماه بسبب دفعات ماسك الضخمة

وقال أستاذ القانون، إن شركة تسلا هددت بطرد شركة محاماة بسبب دفعات موسك الضخمة، وينظر إلى التصويت على أنه استفتاء على قيادة ماسك، حيث يشعر المستثمرون بالقلق من أن رجل الأعمال الملياردير مشتت بمشاريعه الأخرى وأن تعليقاته المثيرة للجدل في كثير من الأحيان تؤثر على سمعة تيسلا ومبيعاتها.

ولم تستجب تسلا لطلب التعليق.

ويحدد ترتيب التعويضات، وهو الأكبر بالنسبة لرئيس تنفيذي لشركة في أمريكا، المكافآت على أساس القيمة السوقية لشركة تيسلا والمعالم التشغيلية. لكن في يناير/كانون الثاني، أبطل أحد قضاة ديلاوير الخطة، وسعت تسلا بعد ذلك إلى نقل حالة تأسيسها إلى تكساس.

وعلى غير العادة، طرحت شركة تسلا خطة الأجور لعام 2018 للتصويت على إعادة التصديق عليها في اجتماعها السنوي القادم في 13 يونيو.

في حين أن التوصيات الصادرة عن الشركات الاستشارية الكبرى بالوكالة تلعب دورًا في تركيز الاهتمام على قضايا معينة في الاجتماعات السنوية للشركات، فإن تأثيرها الدقيق على الأصوات مطروح للنقاش والنقد.

ووجدت دراسة حديثة أجرتها جامعة يوتا أن توصياتها يمكن أن يكون لها تأثير كبير على الأصوات، ولكنها وجدت أيضًا أن الشركات نفسها ربما تقوم فقط بتوجيه آراء المستثمرين وعملائها.

واستجابت شركة تسلا Tesla لتوصيات “Glass Lewis”، في ملف الأوراق المالية في وقت سابق من هذا الأسبوع، قائلة إن ماسك Musk كان يخلق ثروة لحاملي أسهم تسلا Tesla وكان له "نصيب في اللعبة".

وفي التوصية بالتصويت ضد أجر ماسك، كتبت ISS: "على الرغم من أن هيكل عقبات أداء المنحة ساهم بشكل مثير للجدل في النمو المالي الكبير للشركة خلال فترة الأداء، كما عكس ذلك، إلا أن إجمالي قيمة الجائزة يظل مفرطًا، حتى في ضوء نجاح الشركة".

بالإضافة إلى ذلك، فشلت المنحة، من نواحٍ عديدة، في تحقيق الأهداف الأصلية الأخرى لمجلس الإدارة المتمثلة في تركيز الرئيس التنفيذي ماسك على مصالح مساهمي تيسلا، بدلاً من المساعي التجارية الأخرى، ومواءمة مصالحه المالية بشكل أوثق مع مصالح المساهمين في تيسلا. وقال تقرير محطة الفضاء الدولية.

وكتبت ISS أن المخاوف الأخرى تشمل "عدم الوضوح بشأن خطة مجلس الإدارة" فيما يتعلق بأجور ماسك في المستقبل.

وأوصت مؤسسة ISS بالتصويت ضد مردوخ، وهو أيضًا عضو في لجنة التدقيق: "نظرًا للمخاوف بشأن وظيفة مراقبة المخاطر في مجلس الإدارة".

وتبذل شركة تسلا جهدًا عامًا لحشد الدعم لحزمة الأجور، وقد برر مجلس إدارة الشركة التعويض بالقول إنه ضروري للتأكد من أن ماسك يعطي الأولوية لشركة تسلا على التزاماته الأخرى.

وانخفضت أسهم تسلا بشكل طفيف في تداولات ما قبل السوق يوم الجمعة، وانخفضت بنحو 28٪ حتى الآن هذا العام.