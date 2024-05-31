ضياء حلمي: يوجد 140 شركة صينية في مصر تنفذ المشروعات القومية

قال الدكتور ضياء حلمي، عضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس المصري للشئون الخارجية، إن الاستثمارات الصينية المباشرة في مصر تعتبر استثمارات كبيرة تخطت الـ8 مليارات دولار".

وأضاف حلمي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت عبر قناة dmc، أن الأكثر أهمية هو رؤية مصر في توطين الصناعة وتوطين التكنولوجيا، لافتًا إلى أن الصين لديها تكنولوجيا متقدمة للغاية في صناعات كثيرة، وبالتالي فإن هذا التعاون سيكون من شأنه جذب شركات صينية أخرى تعاون القطاع الخاص المصري الجاد الوطني مع القطاع الخاص والعام الصيني.

وأوضح أن الشركات العملاقة الصينية في مصر والتي تنفذ مشروعات قومية تخطت الـ 140 شركة بعضها ينفذ مشروعات قومية، معقبا: “لا ننسى شركات العقار والمقاولات التي تقوم بالبناء بأحدث تكنولوجيا في العاصمة الإدارية”.