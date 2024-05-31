«حزم الحماية الاجتماعية».. سلاح الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

تعمل الدولة على تعزيز جهود الحماية الاجتماعية وتحقيق الأمن الغذائى، وتحقيق التنمية البشرية «الصحة والتعليم» ومساندة ودعم الأنشطة الاقتصادية، خاصة القطاعات الإنتاجية «الصناعة والزراعة والتصدير».

ومنذ عام ٢٠١٤ حرصت الدولة على علاج القضايا التى تمس حياة المواطنين اليومية، وفى مقدمتها توفير الخبز والسلع الأساسية للمواطنين، ويصل حاليًا الحد الأدنى للأجور فى القطاعين العام والخاص إلى ٦٠٠٠ جنيه شهريًا، وتعتبر البطالة عند أدنى مستوياتها، حيث بلغ معدل البطالة ٦٫٧٪ فى الربع الأول من عام ٢٠٢٤، حيث تهدف الدولة لتوفير المناخ المناسب لتوفير فرص عمل للمواطنين.

ولعلاج «تشوهات الدعم» قررت الدولة فى ٢٩ مايو ٢٠٢٤ رفع سعر الخبز من ٥ قروش للرغيف إلى ٢٠ قرشًا للرغيف، وبالتوازى تحرص على تقديم أشكال الدعم والحماية الاجتماعية المختلفة للمواطنين.