الجمعة 31 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعرف على موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024

معاشات - أرشيفية
معاشات - أرشيفية

موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024، من المواضيع التي  يتزايد معدل البحث عنها يومياً من خلال استخدام مؤشر البحث جوجل.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي في صرف معاشات شهر يونيو 2024 بداية من يوم السبت الموافق الأول من يونيو 2024 لجميع المستفيدين من خدمة المعاش وذلك حسب ما أعلنته الوزارة مؤخرا على موقعها الإلكتروني.

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رابط الاستعلام عن معاشات شهر يونيو 2024

أتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية رابط إلكتروني للاستعلام عن معاشات شهر يونيو 2024  للمستفيدين من خدمة المعاشات وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

1- تسجيل الدخول على موقع التأمينات الاجتماعية من هنا

https://www.nosi.gov.eg/ar/Pages/HomePage/Home.aspx

2- الضغط على أيقونة صاحب معاش.

3- الضغط على أيقونة الخدمات التأمينية.

4- الضغط على الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

5- كتابة الرقم القومي الخاص بالمستعلم صاحب المعاش في الخانة المخصصة له بالموقع.

6- الضغط على أيقونة استعلام.

7- تظهر البيانات الأساسية لملف المعاش الخاص بالمستعلم.

 

أماكن صرف معاشات شهر يونيو 2024
 

وهناك العديد من الأماكن التي يستطيع أصحاب المعاشات صرف معاشات شهر يونيو 2024 من خلالها، وجاءت تلك الأماكن كالتالي:

موعد صرف معاشات شهر يونيو ورابط الاستعلام عنها

من خلال ماكينات الصراف الآلي.

من خلال جميع فروع البنوك المختلفة.

من خلال البريد المصري.

 

موعد صرف مرتبات يونيو 2024 

 

أعلنت وزارة المالية عبر موقعها الالكتروني عن تبكير صرف المرتبات لشهر يونيو 2024 على أن تكون قبل عيد الأضحى، وذلك للموظفين والعاملين بالدولة، وذلك بالتزامن مع إغلاق السنة المالية 2023-2024 واحتفال المواطنين بعيد الأضحى المبارك.

يبدأ الصرف اعتباراً من يوم الأحد الموافق 9 إلى 13 يونيو 2024، لصرف رواتب العاملين بالدولة.

 

جدول صرف مرتبات يونيو 2024


يتم صرف مرتبات يونيو 2024 على مدار 5 أيام متتالية تبدأ من 9 وتستمر حتى يوم 13 الموافق الشهر الجاري.

اليوم الأول لصرف مرتبات يونيو 2024

الموافق 9 يونيو 2024

اليوم الثاني لصرف مرتبات يونيو 2024

الموافق 10 يونيو 2024

اليوم الثالث لصرف مرتبات يونيو 2024

الموافق 11 يونيو 2024

اليوم الرابع لصرف مرتبات يونيو 2024

الموافق 12 يونيو 2024

اليوم الخامس لصرف مرتبات يونيو 2024

الموافق 13 يونيو 2024.

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